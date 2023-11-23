Как белорусы попадают в кабалу к кредитным брокерам

Новые конторы так называемых кредитных брокеров в Беларуси появляются словно грибы после дождя. Как дельцы пользуются сложной жизненной ситуацией людей и наживаются на их трудностях, корреспонденты Агентства теленовостей рассказали в специальном репортаже "Финансовые паразиты".

По данным госконтроля, сегодня в стране работает около 40 фирм, оказывающих услуги так называемых кредитных брокеров. При этом только одна организация за год зарабатывает около 16 млн рублей. Это говорит не только о масштабе подобных дельцов, но и том, что они прогрессируют. Ведь еще в прошлом году таких компаний по стране было всего 16. Как остановить эту серую финансовую машину?

То, как работают кредитные брокеры, на личном и печальном опыте узнала пенсионерка из Гомеля Ольга Иванова. Женщине нужен был заем в размере 2 тыс. рублей, но из-за возраста (на тот момент ей было 69 лет) все банки отказывали в заявке. В итоге пришлось связаться с кредитным брокером, которая пообещала решить вопрос. По договору гонорар за помощь был 750 рублей. Но так вышло, что пока “помощница” искала подходящий вариант, на пенсионерку вышел еще один кредитный брокер. Она быстро оформила заем на нужную сумму и взяла за свои услуги все те же 750 рублей гонорара. И все бы ничего, клиент на это была согласна. Но вдруг снова объявилась первая “помощница” и также стала требовать оплатить ее услуги.

750 рублей вы должны заплатить. Я спросила, за что? Вы ничего не сделали. Ольга Иванова, клиента кредитного брокера

В итоге пенсионерка попала на двойную комиссию. На все ее объяснения первому кредитному брокеру, что она не воспользовалась услугами ее коллеги, та ничего не хотела слушать. И прикрываясь якобы условиями договора, требовала с женщины гонорар, а затем и проценты за просрочку. В госконтроле рассказывают, что сегодня, увы, такие случаи не редкость. Люди обращаются за помощью, как они думают, к финансовым специалистам и, не читая договор, подписывают его. В результате они связывают себя кабальными обязательствами, по которым придется платить даже тогда, когда сам найдешь нужный банк и оформишь заем без помощника.

В последнее время в комитете увеличивается количество жалоб и обращений граждан именно по таким условиям, что кредитный брокер не оказал никаких услуг, в банках получены отказы, гражданин сам нашел финансовое учреждение, в котором получил кредит, который его устраивает на приемлемых условиях. При этом спустя время кредитный брокер выставляет всю сумму в соответствии с договором со штрафными санкциями с момента неуплаты, то есть когда получен кредит. В результате штрафные санкции еще и сопоставимы с суммой полученного кредита. Андрей Федоров, начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Беларуси

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А штрафные санкции, как говорится, будь здоров. За каждый день неисполнения обязательств по договору 5 % от суммы вознаграждения. А после 10 дней еще плюс 30 %. В итоге кредитному брокеру, который ничего не сделал, порой приходится заплатить даже больше, чем был сам кредит.