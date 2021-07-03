Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

3 июля - знаковая дата для Беларуси. Традиционно в этот день в стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, начиная с официальных с участием первых лиц государства и заканчивая очень личными. Ведь у каждого сегодня есть повод для гордости и радости.

Повсеместно проходят митинги, гулянья, работают концертные площадки и города мастеров, проходят авто-, мото- и велопробеги. В каждом городе, деревне и местечке праздник имеет свой особый колорит. Давайте вместе окунемся в атмосферу торжества и посмотрим, какие фотографии белорусы выкладывают в соцсетях.

В церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы" приняли участие профсоюзы Беларуси.





Гомель также склонил головы и отдал дань памяти воинам-освободителям.





А вот так весело и с задором отмечает День Независимости Могилев.





В праздничную атмосферу окунулся Борисов.





Также торжественные мероприятия проходят в Крупках.





При полном параде празднуют 3 Июля мозыряне.





А вот Солигорск решил отметить праздник велопробегом.





Солдатская каша особенно удалась в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе.





На Полоцкой земле также прошел ряд мероприятий, а некоторым повезло отправиться в сплав по Западной Двине.







Народные гулянья продлятся до позднего вечера. Присоединяйтесь и вы.

С праздником, Беларусь, с Днем Независимости!