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Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях
3 июля - знаковая дата для Беларуси. Традиционно в этот день в стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, начиная с официальных с участием первых лиц государства и заканчивая очень личными. Ведь у каждого сегодня есть повод для гордости и радости.
Повсеместно проходят митинги, гулянья, работают концертные площадки и города мастеров, проходят авто-, мото- и велопробеги. В каждом городе, деревне и местечке праздник имеет свой особый колорит. Давайте вместе окунемся в атмосферу торжества и посмотрим, какие фотографии белорусы выкладывают в соцсетях.
В церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы" приняли участие профсоюзы Беларуси.
Гомель также склонил головы и отдал дань памяти воинам-освободителям.
А вот так весело и с задором отмечает День Независимости Могилев.
В праздничную атмосферу окунулся Борисов.
Также торжественные мероприятия проходят в Крупках.
При полном параде празднуют 3 Июля мозыряне.
А вот Солигорск решил отметить праздник велопробегом.
Солдатская каша особенно удалась в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе.
На Полоцкой земле также прошел ряд мероприятий, а некоторым повезло отправиться в сплав по Западной Двине.
Народные гулянья продлятся до позднего вечера. Присоединяйтесь и вы.
С праздником, Беларусь, с Днем Независимости!
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