ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

Как белорусы празднуют День Независимости - памятные события в фотографиях

3 июля - знаковая дата для Беларуси. Традиционно в этот день в стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, начиная с официальных с участием первых лиц государства и заканчивая очень личными. Ведь у каждого сегодня есть повод для гордости и радости.

Повсеместно проходят митинги, гулянья, работают концертные площадки и города мастеров, проходят авто-, мото- и велопробеги. В каждом городе, деревне и местечке праздник имеет свой особый колорит. Давайте вместе окунемся в атмосферу торжества и посмотрим, какие фотографии белорусы выкладывают в соцсетях.

В церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы" приняли участие профсоюзы Беларуси.


Изображение

Гомель также склонил головы и отдал дань памяти воинам-освободителям.


Изображение

А вот так весело и с задором отмечает День Независимости Могилев.


Изображение

В праздничную атмосферу окунулся Борисов.


Изображение

Также торжественные мероприятия проходят в Крупках.


Изображение

При полном параде празднуют 3 Июля мозыряне.


Изображение

А вот Солигорск решил отметить праздник велопробегом.


Изображение

Солдатская каша особенно удалась в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе.


Изображение

На Полоцкой земле также прошел ряд мероприятий, а некоторым повезло отправиться в сплав по Западной Двине.


Изображение

Народные гулянья продлятся до позднего вечера. Присоединяйтесь и вы.

С праздником, Беларусь, с Днем Независимости!


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все