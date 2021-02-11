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Как белорусы видят социально-экономическое развитие страны на ближайшую перспективу
Ключевым приоритетом программы был и остается человек, его уровень и качество жизни. Мы поинтересовались у самих белорусов, как они видят социально-экономическое развитие страны на ближайшую перспективу.
"Так как мы - молодая семья, семья с двумя маленькими детьми, я, наверное, жду, что продолжится социальная поддержка семей. Мы все-таки в ближайшем времени приобретем жилье, которое станет более доступным. В том числе я хотела сказать слова благодарности, что молодые семьи все-таки поддерживаются".
"Меня больше интересует вопрос молодежной политики. Больше хотелось, чтобы уделялось внимания молодежи, в том плане, чтобы было больше каких-то развлечений, больше было возможности для трудоустройства".
"От шестого Всебелорусского собранияждем каких-то конкретных решений. Опять же, в поддержку нашего образования, в поддержку семей, воспитывающих детей, например, дошкольного возраста. Ждем решений, которые нам помогут дальше осуществлять свою деятельность и успешно работать на благо нашего государства".
"Мы ожидаем улучшения жизни и условий населения. Важно развитие и в сельской местности. В частности, наших красивейших агрогородков. И жизнь у нас будет краше".
"Работники сферы культуры надеются, что будет сделанакцент на необходимости проведения ярких масштабных акций, направленныхна стабильное и уверенное развитие нашего государства. Хочется отметить, что мероприятия по сохранению и популяризациикультурного наследия в этом году, который объявлен Годомнародного единства, должны быть актуальными и востребованными".
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