ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как Белый дом грабил и разрушал государства - смотрите 29 апреля в "Понятной политике"

Воры из Вашингтона и коррупция на войне. Что происходит, когда зло пересекает границу. Как Белый дом грабил и разрушал государства. Почему сегодня белорусам нужно быть сильными?

Горький привкус американской свободы: трагедия миллионов и хаос после вторжения. В "Понятной политике" о тех, у кого Запад надолго украл мир. Смотрите 29 апреля после "Панорамы".

Смотрите также:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все