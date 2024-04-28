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Как Белый дом грабил и разрушал государства - смотрите 29 апреля в "Понятной политике"
Воры из Вашингтона и коррупция на войне. Что происходит, когда зло пересекает границу. Как Белый дом грабил и разрушал государства. Почему сегодня белорусам нужно быть сильными?
Горький привкус американской свободы: трагедия миллионов и хаос после вторжения. В "Понятной политике" о тех, у кого Запад надолго украл мир. Смотрите 29 апреля после "Панорамы".
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