Как "Борисов-Арена" принимала Медийную футбольную лигу - самый популярный спортивный проект

Медийная футбольная лига в России на сегодня едва ли не самый популярный спортивный проект. Матчи с участием блогеров собирают стадионы, игроки невероятно популярны в социальных сетях. А попасть в элитный групповой этап - большая удача. В командах собраны известные блогеры и завершившие карьеру футболисты. Медиалига расширяет географию, и весной будущего года там впервые выступит белорусский проект DMedia, который сегодня принимал на "Борисов-Арене" московский клуб "Народная команда".

Следом там же прошел матч Медиалиги между российскими брендами медийного футбола "Амкал" и "Сахалинец". Все билеты были раскуплены за несколько дней до игры. Андрей Козлов о феномене медийного футбола.

Белорусский проект DMedia сыграет в популярной Медиалиге

Такой он, медиафутбол: открытый, скандальный, эмоциональный. За все это поклонники футбола его и полюбили, ведь закрытость от аудитории звезд профессионального футбола у многих болельщиков вызывает горячее желание пообщаться со своими кумирами. Медиалига эту возможность дала. Футбольная команда "Амкал" несколько лет назад стала первой, собравшей популярных блогеров. И началось.





Юные фанаты медийного футбола, а их можно назвать целевой аудиторией, были на стадионе уже за час до игры. Каждый игрок для них настоящая звезда.

А один из основателей команды - Станислав Драгун - уже не экс-игрок БАТЭ, а звезда медийного футбола.

В кулуарах "Борисов-Арены" напоминания о великих матчах и событиях. Место для проведения сегодняшних игр основатель Медиалиги Николай Осипов объясняет очень просто: "До Минска очень комфортно добираться. Прекрасный город. Мы находимся в Борисове, здесь потрясающий стадион, один из самых красивых, в которых я был".

Ну и самое главное, что выделят медиафутбол, - это общение болельщиков, которые приходят на матчи, с футболистами их любимой команды.

Происходящее на поле и рядом с ним напоминает настоящее шоу. Правила здесь менее строгие, чем в профессиональном футболе, и вся скамейка на ногах, а игроки сами заводят зрителей на поддержку.

На поле и блогеры, и известные в прошлом игроки калибра Николая Сигневича, Игоря Шитова и Виталия Родионова. Интересно, что под сводами "Борисов-Арены" висит футболка последнего. Он безусловная легенда БАТЭ. Номера на форме часто не классические, как и фамилии на спине. Например "Ch" - это экс-тренер минского "Динамо" Артем Челядинский.

После гола на поле выбежали все - в профессиональном футболе менее яркие эмоции. Заодно поздравили с 18-летием одного из игроков, тому было приятно.

По сюжету игра получилась классной. 2:0 - команда DMedia вела. Апотом три гола от москвичей - и уже проигрывала 2:3. Белорусы взяли красный мяч - в Медиалиге гол, забитый им, приравнивается к двум. Но не успели забить красным, зато сравнять счет удалось.

Серия пенальти также не классическая. Кроме 11-метровых исполняют и так называемыебуллиты.

Победную точку поставили белорусы и победили. Прекрасная подготовка к Медиалиге-2024!