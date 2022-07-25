Как в Борисове создают специальные пожарные машины в помощь МЧС

Сегодня, в День пожарной службы Беларуси, внимание и тем, кто проектирует и создает технику и специальные пожарные машины. Борисовское предприятие "Пожснаб" - флагман отрасли.

Только в этом году наши машиностроители выпустят по госзаказам для МЧС почти 120 машин, еще 30 для других организаций и предприятий. Среди новинок компании есть даже большой болотоход.

Об инженерно-конструкторской мысли на страже нашей безопасности - Алексей Кондратенко.

Вот уже два десятилетия предприятие из Борисова "Пожснаб" совершенствует конструкторские решения и воплощает их в специальной пожарной технике. Автоцистерны, автовышки, автомобили аэродромного тушения все это время помогают спасателям успешно работать в чрезвычайных ситуациях.

Начинала компания с простых вариантов машин. Сегодня здесь разрабатывают и производят сложные и многофункциональные. В основном на шасси МАЗ, ГАЗ или КАМАЗ. Среди ярких ноу-хау - гусеничный болотоход. Это реализация спецпроекта для Полесского радиационно-экологического заповедника.

Данная техника предназначена для ликвидации сложных ЧС в условиях радиоактивной загрязненности, в условиях заболоченной местности. Уникальность его и в том, что он двигается по грунтам с низкой несущей способностью. И готов перевозить объемы воды до 4 000 литров. Павел Кузнецов, главный конструктор предприятия "Пожснаб"

Из Гомельской же области, а точнее Лельчицкого лесхоза, пришла идея для создания специального лесопажарного комплекса. Шасси для "Шустика" - как его неформально прозвали сами лесники - в этот раз кооперация с Минским тракторным заводом.

Кроме обычной специальной техники, борисовский "Пожснаб" - это еще и вот такие новые машины. Кроме того что они охраняют лес от огненной стихии, еще и наводят там порядок.





Широкие возможности шасси МТЗ позволяют использовать эту машину с широким набором специальных агрегатов. Это: стандартная тракторная навеска, передняя плита, 6 гидропарвыводов, мощное насосное оборудование. Все это позволяет приводить в действие косилку, бульдозер, плуг. Сергей Захаревич, заместитель директора предприятия "Пожснаб"

Среди аргументов машиностроителей не только постоянный рост компетенций, но и, например, 10-летняя гарантия на пожарное оборудование. Плюс способность работать буквально в экстремальных условиях по всему миру. Среди актуального экспорта - Монголия, Вьетнам, Казахстан. Всего же в линейке более 200 специальных машин.

Я не могу не упомянуть о роли МЧС и науки, которые нам помогли сегодня реализовать те планы, а они стали конкретными образцами техники. Наша техника готова работать и в арктических или морских условиях без дополнительной подготовки. Уникальность этого опыта мы готовы передать или в совместное производство, или в реализацию нашей техники на российском рынке. Олег Дерябин, директор предприятия "Пожснаб"