3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как в Борисове создают специальные пожарные машины в помощь МЧС
Сегодня, в День пожарной службы Беларуси, внимание и тем, кто проектирует и создает технику и специальные пожарные машины. Борисовское предприятие "Пожснаб" - флагман отрасли.
Только в этом году наши машиностроители выпустят по госзаказам для МЧС почти 120 машин, еще 30 для других организаций и предприятий. Среди новинок компании есть даже большой болотоход.
Об инженерно-конструкторской мысли на страже нашей безопасности - Алексей Кондратенко.
Вот уже два десятилетия предприятие из Борисова "Пожснаб" совершенствует конструкторские решения и воплощает их в специальной пожарной технике. Автоцистерны, автовышки, автомобили аэродромного тушения все это время помогают спасателям успешно работать в чрезвычайных ситуациях.
Начинала компания с простых вариантов машин. Сегодня здесь разрабатывают и производят сложные и многофункциональные. В основном на шасси МАЗ, ГАЗ или КАМАЗ. Среди ярких ноу-хау - гусеничный болотоход. Это реализация спецпроекта для Полесского радиационно-экологического заповедника.
Данная техника предназначена для ликвидации сложных ЧС в условиях радиоактивной загрязненности, в условиях заболоченной местности. Уникальность его и в том, что он двигается по грунтам с низкой несущей способностью. И готов перевозить объемы воды до 4 000 литров.
Из Гомельской же области, а точнее Лельчицкого лесхоза, пришла идея для создания специального лесопажарного комплекса. Шасси для "Шустика" - как его неформально прозвали сами лесники - в этот раз кооперация с Минским тракторным заводом.
Кроме обычной специальной техники, борисовский "Пожснаб" - это еще и вот такие новые машины. Кроме того что они охраняют лес от огненной стихии, еще и наводят там порядок.
Широкие возможности шасси МТЗ позволяют использовать эту машину с широким набором специальных агрегатов. Это: стандартная тракторная навеска, передняя плита, 6 гидропарвыводов, мощное насосное оборудование. Все это позволяет приводить в действие косилку, бульдозер, плуг.
Среди аргументов машиностроителей не только постоянный рост компетенций, но и, например, 10-летняя гарантия на пожарное оборудование. Плюс способность работать буквально в экстремальных условиях по всему миру. Среди актуального экспорта - Монголия, Вьетнам, Казахстан. Всего же в линейке более 200 специальных машин.
Я не могу не упомянуть о роли МЧС и науки, которые нам помогли сегодня реализовать те планы, а они стали конкретными образцами техники. Наша техника готова работать и в арктических или морских условиях без дополнительной подготовки. Уникальность этого опыта мы готовы передать или в совместное производство, или в реализацию нашей техники на российском рынке.
Кстати, для этого в перспективном "портфеле" заказов появится и очередное ноу-хау: малогабаритная и маневренная специальная машина для работы в узких дворах и улицах таких мегаполисов, как Москва или Санкт-Петербург.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов