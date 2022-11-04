Как бороться с лишним весом при гипотиреозе?

Гипотиреоз - это распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов.



Почему при гипотиреозе увеличивается масса тела, рассказал председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей" Дмитрий Шевцов. Его слова публикует sb.by.



При гипотиреозе нарушается обмен практически всех веществ в организме: жировой, белковый, углеводный, минеральный и водно-солевой.

"В состоянии такой дисфункции щитовидная железа перестает вырабатывать необходимый объем гормонов, который влияет на процесс метаболизма. Расстройство функций органа неизменно сказывается на внешнем виде, весе, психике и самочувствии", - добавил врач. При лишнем весе человек ведет малоподвижный образ жизни и, как результат, получает больше калорий, чем сжигает.



Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала, что может помочь при гипотиреозе.



"В первую очередь важно нормализовать гормональный баланс с помощью гормональной терапии либо нутрицевтической поддержкой. Второй вариант, конечно, более приоритетный. Далее - нормализация образа жизни, физической активности и режима питания. Важно соблюдать три основных приема пищи. Завтрак, обед и ужин и включать от одного до двух перекусов. Можно обходиться и без перекусов. Также важно обращать внимание на такие продукты, как овощи (семейство крестоцветных). Их стоит употреблять в термически обработанном либо изредка сыром виде. Наиболее яркими их представителями являются брокколи, цветная капуста, кочанная капуста и редис", - рассказала нутрициолог.



Белки - фавориты для людей с гипотиреозом. Яйца, мясо курицы и индейки, говядина, молоко, кисломолочные продукты и некоторые сорта сыра - все это будет не только вкусно, но и полезно. А вот от колбасы и консервов лучше отказаться.



Гипотиреоз может стать серьезным препятствием на пути к стройности, но грамотное лечение и правильно организованное питание помогут его преодолеть.



Фото:pixabay.com