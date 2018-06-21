Как борются с жуками-короедами в Минской области

Квадрокоптер и феромоны в борьбе с короедом. В Минской области борются с насекомыми, которые способны уничтожить тысячи гектаров леса. Искоренить популяцию маленького черного жука помогает только санитарная очистка плантации леса.

Только с начала этого года лесники вырубили 17 тысяч гектаров. До конца теплого сезона цифра может вырасти. Ведь короед за лето выводит три поколения жуков. Наталья Кезик расскажет подробнее.

Сосновые барьеры не выдержали большой атаки маленького черного жука - короеда. Насекомые атаковали эту плантацию и мгновенно уничтожили сотни деревьев.

Иван Владимирович, как лесной доктор, знает болезни каждого дерева. В Омговичском лесничестве работает 40 лет. Раньше здесь боролись с корневой губкой - плесенью, которая уничтожает корень дерева. Теперь с короедом. Массово он стал уничтожать деревья в прошлом году. Пришлось вырубить 70 гектаров леса. В этом году уже спилили 6, еще 12 поврежденных гектаров на очереди.

А это значит, что распилить на доски, сделать мебель либо даже порубить на дрова этот ствол уже нельзя. Поэтому для лесников сейчас главная задача - вовремя успеть спилить поврежденные, но живые деревья.

Очаги поселения короедов выявляют с помощью квадрокоптера. Вредитель нападает на деревья с верхушек. Камера с высоты птичьего полета фиксирует пожелтевшие ветки.

Подсчитать число короедов на лесной плантации помогают вот такие ловушки с феромонами. Короед летит на приятный для него аромат и гибнет вот в таких емкостях.

Нынешняя засушливая погода поспособствовала увеличению популяции короеда. При недостаточном количестве дождей дерево выделяет очень мало смолы. А именно она - единственный барьер на пути короеда.

Еще один вредитель - пильщик. Он питается ветками, сосной и листвой. Вести борьбу с ним в этом году помогла сама природа. Личинки насекомых просто не пережили холодных ночей в первые летние месяцы.