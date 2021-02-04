Как будет меняться наше здравоохранение в ближайшие 5 лет

Цифровизацияоблегчила работу врачам

Цифровизация, кстати, облегчила работу и врачам. Если раньше истории болезней находились в карточках пациентов, теперь все в планшете, который медики берут на вызов. Пилотный проект "Заботливая поликлиника" был опробован на столичной 39-ке, далее его будут развивать и на других поликлиниках. Кстати, свою эффективность проект показал в условиях COVID, когда пациентам с хроническими заболеваниями, чтобы получить рецепт на лекарства, не приходится ехать в поликлинику.

Вероника Сиротко, врач общей практики клинической поликлиники № 39 г. Минска:

"У нас у каждого пациента есть электронная карта. Ему нужно выписать рецепт. Благодаря нашей электронной подписи и печати - врач выписывает и отсылает автоматически на электронную карту. Через пять минут пациент может пойти в аптеку и отоварить нужный ему рецепт. Если раньше пациент стоял в очереди, теперь это экономит время".



Врачи поликлиники посчитали, что пациент только в регистратуре экономит от 20 до 30 минут. Ускоряется и процесс работы с документами самих медиков, а время работы с больными напротив увеличивается.

Ольга Есманчик, главврач клинической поликлиники № 39 г. Минска:

"Мы становимся доступнее для пациентов. К нам обратилось уже в динамике с аналогичным периодом прошлого года на 20 % больше населения. С другой стороны, внедрение всех этих элементов позволяет нам решить главную цель "Заботливой поликлиники" - оказание доступной медицинской помощи, качественной и своевременной, повышение культуры обслуживания пациентов и удовлетворенности как пациентов, так и медработников организацией своего рабочего места".



Продолжится и работа по строительству и реконструкции объектов первичной медицинской помощи

В ближайшие 5 лет в стране планируют открыть 8 новых поликлиник, 11 больниц и 12 межрегиональных центров. А пока продолжается дооснащение уже имеющихся медучреждений. На территории 5-й больницы Минска полным ходом идет строительство нового корпуса. Здесь на площади 2,5 тысячи квадратных метров будет приемное отделение - первичная диагностика и экстренная операционная помощь.

Новый корпус планируют сдать в эксплуатацию к концу года. Сейчас здесь во всю ведутся отделочные работы. Корпус оснастят самым современным оборудованием.

Михаил Назарчук, главврач клинической больницы № 5 г. Минска:

"В этом приемном отделении у нас будут размещаться все диагностические службы: КТ, МРТ, операционный блок, реанимационный блок, ангеограф. Скорая помощь заезжает, привозит пациента и здесь на этом месте сразу (не надо никуда возить по корпусам) все будет организовано. Логистика очень хорошая. У нас пока ни одна больница такой логистики не имеет".

В грядущую пятилетку в Беларуси планируют полностью завершить модернизацию системы здравоохранения. Медицина должна стать доступнее, а качество услуг в регионах максимально приближено к столичному.

Медицина должна стать доступнее и качественнее в регионах

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это будет реализовываться через совершенствование работы амбулаторной службы, чтобы она была доступна для прохождения диспансеризации, внедрения скрининговых методов исследования. Второе важное направление - создание медицинских межрегиональных центров, которые позволят приблизить высокотехнологичные вмешательства к зоне проживания пациентов - это городские, районные уровни. Третье важное направление - цифровизация здравоохранения в целом".