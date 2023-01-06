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Как будет обеспечена безопасность на Рождество

Общественную безопасность на высоком уровне готовы обеспечить в МВД на Рождество.

Особое внимание уделят местам проведения богослужений, где правоохранители будут нести службу круглосуточно. Будет организован выборочный досмотр людей с использованием металлодетекторов. На прилегающих к храмам территориях правопорядок обеспечат пешие наряды. Будет контролироваться организация дорожного движения, соблюдение правил парковки.

Просьба с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не допускать нарушений законодательства.
Сергей Мирончик, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси

В МВД отметили, что весь личный состав нацелен на оказание содействия гражданам, вежливое и корректное обращение.

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