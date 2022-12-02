Как будет проходить вступительная кампания - 2023

Совещание по вопросам вступительной кампании - 2023 состоялось у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Была внесена ясность по многим моментам: что и в каком формате будут сдавать выпускники школ, что нужно для поступления в вузы, какие бонусы для получения высшего образования предусмотрены олимпиадникам и талантливой молодежи. Во Дворце Независимости состоялся большой разговор на этот счет.

В качестве экспертов приглашены практики, которые уже локально опробовали предлагаемые новшества. Как справедливо отметил Александр Лукашенко, пора поставить точку в этом вопросе и не возмущать людей меняющимися правилами игры.

Итак, выпускники 11 классов будут сдавать централизованный экзамен. Он включает обязательное тестирование по русскому или белорусскому языку. А второй тест - на выбор ученика. При поступлении в вуз нужно будет сдать один дополнительный экзамен в виде ЦТ. В итоге зачисление происходит по результатам двух централизованных экзаменов, одного ЦТ и среднего балла аттестата.

Новая система прошла широкое обсуждение как среди специалистов, так учеников и их родителей. И в целом ее восприняли очень позитивно. Все нововведения оформят в указ Президента, его текст будет в свободном доступе, чтобы люди знали абсолютно все об изменениях. Обозреватель Илона Красутская рассказала о нюансах новой кампании.

Широкий круг участников и все не супермедийные, значит, Президент хочет услышать разные мнения. К этому правилу привыкли все, когда обсуждается что-то слишком важное и общество должно знать обо всех нюансах. Но сегодня педагоги-практики, Министерство образования и Администрация Президента шли на совещание не чтобы дискутировать. Была проделана колоссальная работа до встречи, шли общественные обсуждения, спрашивали мнения педагогов, родителей и самих ребят. Пора рассказать, как все будет дальше.

Мы взяли паузу, чтобы серьезно обдумать, правильно ли поступаем, отвечают ли наши подходы и в какой мере моему ключевому требованию - увидеть каждого абитуриента. Но при этом они должны обеспечить справедливое отношение и создать равные возможности для получения образования в вузах для всех поступающих. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Понятно, любая кампания – это стресс абсолютно для всех: волнуются ребята, родители, педагоги. Каждый из нас все это проходил. А тут еще придется работать и учиться по-новому. Потому так тщательно прорабатывался вопрос, проанализированы все риски и плюсы, чтобы не наделать ошибок и вновь не менять какие-то правила.

Мы не должны своими решениями кого-то потерять или оттолкнуть. Наша задача как государства - обеспечить нашей молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в нашей стране. О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, сегодня говорить не будем. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов. Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшних обсуждений должны прекратиться. Ну, кроме учебников, которые вы будете совершенствовать и реформировать. Вообще, это уже возмущает наших людей, менять правила игры постоянно нельзя. Давайте, наконец, поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Итак, расскажем ключевые новшества. 11-классники будут сдавать централизованный экзамен в формате тестирования. Обязательно это должен быть русский или белорусский язык. А вот второй предмет (по которому на сегодня предусмотрено ЦТ) уже на выбор ученика. Эти новшества с прицелом на поступление. Например, хочу в мединститут - буду сдавать биологию. И это важный момент. Итоги двух централизованных экзаменов идут в зачет при поступлении в вуз. Логика ясна, чтобы ученики были максимально замотивированы. Поступали туда, куда реально лежит душа, а не бегали по вузам, перебрасывая документы. Хоть куда, лишь бы баллов хватило.

Увидеть абитуриента - немаловажный аспект, который должен в первую очередь реализовываться для тех молодых людей, которые выбрали целевую форму подготовки. Потому что это те школьники, выпускники, которые фактически уже со школьной парты понимают, куда они придут работать. Не просто в какую сферу, а конкретно на какое предприятие, чем они будут заниматься. Поэтому этих ребят мы должны особенно тщательно рассмотреть. И в этой связи при поступлении в этом году предполагается, что они будут сдавать один вступительный внутренний экзамен в устной форме. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Как будет проходит централизованный экзамен? Сдавать его ребята будут не в школе, а вузах или колледжах областных или районных центров. И сразу отвечаем на справедливый вопрос. Кто-то живет в Могилеве, ему 10 минут до точки тестирования, а кому-то ехать из Кричева или небольшой деревеньки. Чтобы решить проблему, организуют централизованный подвоз учащихся, а после теста ребят покормят обедом.

Это будет серьезная кампания, где мы должны будем как власть продемонстрировать, что смотрите, ребята, вы закончили школу, мы рядом с вами, мы вам помогаем, окружить их заботой и так далее. Не надо идти этим военным путем "к стенке и давай". Хотя у нас уже военные не работают так. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

С помощью централизованных экзаменов специалисты хотят исключить субъективизм и показать реальную картину знаний у ребят. Новая система буквально нужна для того, чтобы сделать скачок в плане школьной подготовки, программ и кадров. Педагоги из Витебска уже обкатали систему и узнали мнение учеников и родителей.

Мы проводили уже пробный централизованный экзамен на базе Городокского района и возили туда детей Шумилинского района. 72 человека мы подвозили и проводили экзамен на базе Городокского аграрного колледжа. Мы проводили пробный экзамен по выбору. Республиканский институт контроля знаний осуществляет независимую оценку данных работ, проверяет машина и выставляет по 100-балльной шкале отметку. Затем эта отметка переводится в 10-балльную систему. Затем результат выставляется с учетом годовой отметки в аттестат ребенку. Это получается независимый срез знаний учащихся Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета

Идем дальше. После того как школьники сдали два предмета из централизованного экзамена и собираются идти в вуз, им придется дополнительно сдать еще ЦТ по одному предмету. Не забываем также про средний школьный балл плюс понадобится характеристика.

В характеристике будут отражены важные аспекты, которые позволяют оценить склонности к тем или иным занятиям. Возможно, ребята занимались творчеством, кто-то - спортом, кто-то принимал активное участие в общественной жизни, в работе общественных организаций. Это позволит во многом при поступлении в университет выстроить с абитуриентом индивидуальную работу и продолжить реализовывать те способности и таланты, которые у него есть. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Хорошие бонусы новая система поступления дает для олимпиадников и талантливой молодежи. Например, в этом году предлагается проведение университетских олимпиад в региональных вузах, их победители получат право на зачисление без испытаний.

Все новшества отразят в указе Президента. Он будет написан максимально простым языком, чтобы все, от ученика до педагога, понимали, что предстоит делать. Опубликуют документ в ближайшее время. И вообще специалистам системы образования сейчас хватит медийности. По поручению главы государства они должны рассказать людям все тонкости. Понятно, что всем не угодишь, возможно, новшества не всех порадовали. Но оптимальный вариант найден.