Как будет проводиться аттестация учащихся колледжей?

Утверждены правила, как будет проводитьсяаттестация учащихся, курсантов при обучении в колледжах. Вся информация изложена в постановленииМинистерства образования от 23 августа 2022 г. № 282и касается всех средних специальных учреждений образования,независимо от их подчиненности и формы собственности.

Оценивание результатов учебной деятельности

Основой для оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, модулям учебного плана учреждения образования по специальности являются:

отметки в баллах по десятибалльной шкале;

отметки "зачтено", "не зачтено", "не аттестован(а)";

записи "освобожден(а)", "не изучал(а)".

Положительными считаются отметки от 3 до 10 баллов, "зачтено" и записи "освобожден(а)", "не изучал(а)".

Неудовлетворительными -отметки "1", "2" балла, "не зачтено", "не аттестован(а)".

Правилами предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, а также урегулированы вопросы проведения аттестации обучающихся при прохождении учебной и производственной практики.

Текущая аттестация

Проведение текущей аттестации осуществляется в течение семестра. Она направлена на периодический контроль и оценку результатов учебной деятельности обучающихся по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в семестре.

Формы текущей аттестации:

опрос;

практическое занятие (практическая работа), лабораторное занятие (лабораторная работа);

контрольная работа;

курсовой проект (курсовая работа);

творческая работа (в том числе прослушивания, просмотры);

иные формы.

Промежуточная аттестация

Цель промежуточной аттестации – оценка результатов учебной деятельности обучающихся за семестр (учебный год) по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в семестре (учебном году).

Формы промежуточной аттестации:

обязательная контрольная работа;

дифференцированный зачет;

экзамен.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация осуществляется экзаменационными комиссиями обучающихся по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования по специальности, по которым проводятся итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.

Итоговая аттестация по специальности проводится государственными квалификационными комиссиями. Проведение такой аттестации возможно в одной из следующих форм:

государственный экзамен по специальности;

защита дипломного проекта (дипломной работы).

Аттестация обучающихся при прохождении учебной и производственной практики

Отметка за семестр по практике (исключение -учебная практика для получения квалификации рабочего (служащего) выставляется после освоения обучающимся содержания учебной программы учреждения образования по практике в полном объеме, сдачи соответствующей отчетности. Она определяется как среднее арифметическое всех отметок. Оцениванию подлежат все обучающиеся.

По завершении учебной практики для получения квалификации рабочего (служащего) проводится квалификационный экзамен, который включает:

выполнение квалификационной пробной работы;

сдачу экзамена по учебным предметам, модулям профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

