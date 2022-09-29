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Как будет проводиться аттестация учащихся колледжей?
Утверждены правила, как будет проводитьсяаттестация учащихся, курсантов при обучении в колледжах. Вся информация изложена в постановленииМинистерства образования от 23 августа 2022 г. № 282и касается всех средних специальных учреждений образования,независимо от их подчиненности и формы собственности.
Оценивание результатов учебной деятельности
Основой для оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, модулям учебного плана учреждения образования по специальности являются:
отметки в баллах по десятибалльной шкале;
отметки "зачтено", "не зачтено", "не аттестован(а)";
записи "освобожден(а)", "не изучал(а)".
Положительными считаются отметки от 3 до 10 баллов, "зачтено" и записи "освобожден(а)", "не изучал(а)".
Неудовлетворительными -отметки "1", "2" балла, "не зачтено", "не аттестован(а)".
Правилами предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, а также урегулированы вопросы проведения аттестации обучающихся при прохождении учебной и производственной практики.
Текущая аттестация
Проведение текущей аттестации осуществляется в течение семестра. Она направлена на периодический контроль и оценку результатов учебной деятельности обучающихся по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в семестре.
Формы текущей аттестации:
опрос;
практическое занятие (практическая работа), лабораторное занятие (лабораторная работа);
контрольная работа;
курсовой проект (курсовая работа);
творческая работа (в том числе прослушивания, просмотры);
иные формы.
Промежуточная аттестация
Цель промежуточной аттестации – оценка результатов учебной деятельности обучающихся за семестр (учебный год) по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности, изучаемым в семестре (учебном году).
Формы промежуточной аттестации:
обязательная контрольная работа;
дифференцированный зачет;
экзамен.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация осуществляется экзаменационными комиссиями обучающихся по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования по специальности, по которым проводятся итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.
Итоговая аттестация по специальности проводится государственными квалификационными комиссиями. Проведение такой аттестации возможно в одной из следующих форм:
государственный экзамен по специальности;
защита дипломного проекта (дипломной работы).
Аттестация обучающихся при прохождении учебной и производственной практики
Отметка за семестр по практике (исключение -учебная практика для получения квалификации рабочего (служащего) выставляется после освоения обучающимся содержания учебной программы учреждения образования по практике в полном объеме, сдачи соответствующей отчетности. Она определяется как среднее арифметическое всех отметок. Оцениванию подлежат все обучающиеся.
По завершении учебной практики для получения квалификации рабочего (служащего) проводится квалификационный экзамен, который включает:
выполнение квалификационной пробной работы;
сдачу экзамена по учебным предметам, модулям профессионального компонента учебного плана учреждения образования по специальности.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Фото: pravo.by
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