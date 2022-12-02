Как будет проводиться централизованный школьный экзамен? Подробности совещания у Президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы. Об этом пишет БелТА.



Во время совещания министр образования Андрей Иванец доложил об основных новациях вступительной кампании в 2023 году.



Выпускникам предстоит сдавать два централизованных экзамена (по русскому или белорусскому языку и по предмету на выбор), а также централизованное тестирование.

Предполагается, что это позволит не только объективно оценить знания, полученные учащимися в школах, но и поможет им сделать более осознанный выбор профессии. Ведь до настоящего времени выпускники могли сдавать 4 централизованных тестирования, и многие из них приносили документы в тот вуз, куда проходили по баллам.



Вопросы у главы государства вызвала форма сдачи централизованного экзамена в школах: обязательной станет сдача экзамена по языку, второй предмет будут выбирать учащиеся. Выбирать им придется из тех предметов, по которым раньше предусматривалось ЦТ. Президент спросил, поможет ли это оценить общий уровень знаний школьников, если каждый из них будет сдавать экзамен по тому предмету, который освоил лучше всего. "Да, какой-то уровень будет. Мы школу подстегнем. Но в целом мы его знать не будем", - отметил Александр Лукашенко.



Как пояснили во время совещания, общий уровень знаний выпускников можно будет оценить по среднему баллу аттестата - этот показатель также будет важен для них, поскольку учитывается при поступлении.

Министерство образования предлагает проводить централизованный экзамен за пределами школ. В крупных городах и районах уже определены места для этого. Принимать экзамен будут в аудиториях колледжей и университетов. Поскольку не в каждом населенном пункте есть эти учебные учреждения, часть школьников придется подвозить для сдачи экзамена в другие районы или города. Глава государства поинтересовался, насколько уместна эта новация.



"Я не готов сказать, что хорошо, что ребята из Кричева, сдающие школьные экзамены, поедут в Могилев. Это как-то странно, - считает Президент. - Неужели мы в районном центре не можем собрать выпускников и провести экзамен? Кому мы там не доверяем?"