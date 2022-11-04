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Как будет работать Минский метрополитен в выходные дни

Как будет работать Минский метрополитен в выходные дни

7 ноября столичное метробудет работать по графику воскресного дня.

"Грядут трехдневные ноябрьские выходные. Минский метрополитен будет работать следующим образом: 5 ноября (суббота) и 6 ноября (воскресенье) без изменений, а вот 7 ноября (понедельник) -поезда будут курсировать по графику воскресного дня", - сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.

Более подробные данные по интервалам движения поездов и расписанию можно посмотреть на сайтеmetropoliten.by в разделе "Информация" на странице "График".

Минский метрополитен напоминает, что на всех станциях проезд в метро можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.

Фото:metropoliten.by

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