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Как будущие студенты сдают централизованное тестирование в БГУ
Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре. Сегодня абитуриенты сдают централизованное тестирование. Испытание по одному предмету на выбор пишут не только 11-классники, но и выпускники прошлых лет и колледжей.
Подробности у Юлии Хмель.
Будущие студенты пишут третье по счету испытание - начало традиционное в 11:00. Только в БГУ сегодня ЦТ сдают почти 1,9 тыс. человек по четырем предметам. Это математика, английский язык, всемирная история и география.
Для этого в университете задействовано 38 аудиторий. В каждой созданы комфортные условия. А вот разговаривать, пользоваться шпаргалками или гаджетами во время испытания строго запрещено. При себе можно иметь только пропуск, паспорт и черную гелевую ручку. Отметим, еще до начала испытаний абитуриенты признались, что волнение есть, но настрой у них боевой.
К слову, 11-классники уже написали два централизованных экзамена. Например, на базе Белгосуниверситета ЦЭ сдали почти 3 тыс. человек - это учащиеся школ и гимназий Фрунзенского района. Напомним, по правилам, абитуриенты, поступающие в вуз после школы, сдают два ЦЭ и одно ЦТ. Выпускники прошлых лет и колледжей - три централизованных тестирования.
Следующее ЦТ запланировано на 6 июня. В четверг будущие студенты смогут проверить свои знания по химии, физике, истории Беларуси и обществоведению.
Резервные дни для ЦТ - 19, 21 и 23 июня
Если абитуриент не сможет по уважительной причине прийти на экзамен, ему необходимо представить документ, подтверждающий причину отсутствия. Например, медицинскую справку.
Напомним, с 10 по 14 июня будет проходить регистрация на централизованный экзамен и ЦТ в резервные дни. В этом году резервные дни для ЦТ -19, 21 и 23 июня.
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