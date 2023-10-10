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Как будут эвакуировать граждан Беларуси из сектора Газа
Достигнута договоренность с российской стороной об эвакуации десятков граждан Беларуси из сектора Газа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на консула Беларуси в Израиле Станислава Венцеля.
Посольство Беларуси в Израиле поддерживает постоянный контакт с теми согражданами, которые в настоящее время находятся на территории сектора Газа. "Мы аккумулируем эту информацию, тесно взаимодействуем с нашими российскими коллегами в Ромалле. У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом", - пояснил дипломат.
Он уточнил, что речь идет о десятках граждан Беларуси, преимущественно это женщины и дети. Не исключено, что с течением времени число желающих покинуть регион увеличится. "Мы тесно взаимодействуем. У нас есть связь не со всеми, но с рядом наших граждан, которые находятся сейчас в Газе. Мы каждый день уточняем их состояние, стараемся помочь, чем можем. Сейчас там ситуация очень непростая. Непосредственное прибытие на эту территорию практически невозможно", - сказал консул. Ситуацию осложняют также перебои со связью, с интернетом. Поэтому посольство просит самих сограждан передавать информацию другим белорусам.
Что касается сроков эвакуации, то в силу обстоятельств говорить об этом пока рано. "Все надеются на самое ближайшее время, но обстоятельства непростые", - сказал дипломат.
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