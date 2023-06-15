Как будут набирать добровольцев в Беларуси и в чьи руки оружие точно не должно попасть?

Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления не имеют сроков давности. Это подчеркнул генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время выступления в Овальном зале. Белорусские парламентарии в двух чтениях приняли законопроект о корректировке Уголовно-процессуального кодекса, а именно: довести уголовное дело до конца даже в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. Еще один важный принятый законопроект касается создания в стране народного ополчения. Об этом и других новеллах законопроектов в репортаже Виктории Радевич.

Изменение Уголовно-процессуального кодекса, вопросы конституционного судопроизводства и новации в проекте закона о народном ополчении - это только часть тем, которые сегодня звучали в Овальном зале. Всего на повестке дня больше десятка вопросов, которые рассмотрели депутаты на очередном заседании девятой сессии Палаты представителей.

Сегодня открыл заседание генпрокурор страны. В своей речи Андрей Швед затронул корректировку одной из глав Уголовно-процессуального кодекса. Новелла в законопроекте предусматривает возможность провести проверку или расследование в отношении уже умерших людей. Это особенно важно, когда дело касается преступлений, как говорят, без срока давности - к примеру, геноцида.

Это, в частности, такие преступления, как акт международного терроризма, геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны. Участие защитника по делам данной категории является обязательным. В отношении умершего обвиняемого при доказанности его виновности суд постановляет обвинительный приговор без назначения наказания. Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

При этом никаких упрощенных процедур по доказательству виновности обвиняемого проект не предусматривает, подчеркнулгенпрокурор. Так в эпоху, когда то и дело предпринимаются попытки переписать историю, откроются новые возможности сохранить историческую правду, восстановить справедливость и наказать виновных в зверствах на белорусской земле в годы войны.

Настала очередь назвать фамилии конкретных палачей, осудить их для того, чтобы у кого-то и мысли не возникало в будущем. А мы же с вами понимаем - мы же люди здравомыслящие: время идет вперед, историческая, семейная память по объективным и субъективным причинам становится все меньше и меньше, поэтому по факту мы должны получить конкретный список нацистов и полицаев и сделать невозможным их героизацию в будущем. Это уже будет не предметом спора отдельных историков, это будет конкретным юридическим фактом. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет вести уголовное производство в отношении умерших лиц. Все преступники, виновные прежде всего в геноциде белорусского народа, должны быть изобличены. Они пришли к нам с одной целью - тотальное уничтожение белорусского народа. Сегодня важно, чтобы наказание было неотвратимым. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Вооруженные помощники милиции смогут хранить оружие дома. Речь идет о добровольцах в составе белорусского народного ополчения. Проект соответствующего закона (которого, к слову, до сих пор нет ни в России, ни в Украине) был принят в первом чтении. Ко второму прошел доработку.

Учитывая опыт войн и тех специальных военных операций, которые происходят в Украине, и бесконтрольную раздачу оружия, как это было в Киеве, в этом законе предусмотрены все моменты, чтобы такого никогда не повторилось. Добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организаций и предприятий, от которых добровольцы будут уходить для выполнения задач народного ополчения. Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Уточним: в это же время сам доброволец, согласно проекту закона, не обязан извещать работодателя о том, что пополнил ряды ополченцев. Возможность стать в один строй в качестве ополченца имеют также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси - те, кто готов взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом. Если глобальнее - помочь милиции охранять общественный порядок, бороться с бандитизмом и диверсионными группами, а также пресекать мародерство. Те, кому все-таки доверят автомат, конечно, пройдут тщательную проверку, а наниматели смогут освобождать таких граждан от работы с сохранением зарплаты и рабочего места.

После вступления в силу обновленной Конституции перед белорусскими парламентариями стояла задача в короткие сроки привести всю законодательную базу в соответствие с Основным законом. В этом вопросе уже выходим на финишную прямую. Рассмотренный в Овальном зале проект подразумевает корректировку ряда законов (точнее 24-х), чтобы они соответствовали главному закону страны.

Ряд законов согласуется с недавно принятыми законами Республики Беларусь, а также с указами Президента Республики Беларусь о биометрических документах, о лицах, осуществляющих финансовую деятельность, а также с указом осервисах онлайн-заимствований и лизинговой деятельности. Мы предполагаем законодательно закрепить право граждан на реализацию инициатив, связанных с обращением в ВНС. Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси