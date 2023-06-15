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Как будут набирать добровольцев в Беларуси и в чьи руки оружие точно не должно попасть?
Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления не имеют сроков давности. Это подчеркнул генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время выступления в Овальном зале. Белорусские парламентарии в двух чтениях приняли законопроект о корректировке Уголовно-процессуального кодекса, а именно: довести уголовное дело до конца даже в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. Еще один важный принятый законопроект касается создания в стране народного ополчения. Об этом и других новеллах законопроектов в репортаже Виктории Радевич.
Изменение Уголовно-процессуального кодекса, вопросы конституционного судопроизводства и новации в проекте закона о народном ополчении - это только часть тем, которые сегодня звучали в Овальном зале. Всего на повестке дня больше десятка вопросов, которые рассмотрели депутаты на очередном заседании девятой сессии Палаты представителей.
Сегодня открыл заседание генпрокурор страны. В своей речи Андрей Швед затронул корректировку одной из глав Уголовно-процессуального кодекса. Новелла в законопроекте предусматривает возможность провести проверку или расследование в отношении уже умерших людей. Это особенно важно, когда дело касается преступлений, как говорят, без срока давности - к примеру, геноцида.
Это, в частности, такие преступления, как акт международного терроризма, геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны. Участие защитника по делам данной категории является обязательным. В отношении умершего обвиняемого при доказанности его виновности суд постановляет обвинительный приговор без назначения наказания.
При этом никаких упрощенных процедур по доказательству виновности обвиняемого проект не предусматривает, подчеркнулгенпрокурор. Так в эпоху, когда то и дело предпринимаются попытки переписать историю, откроются новые возможности сохранить историческую правду, восстановить справедливость и наказать виновных в зверствах на белорусской земле в годы войны.
Настала очередь назвать фамилии конкретных палачей, осудить их для того, чтобы у кого-то и мысли не возникало в будущем. А мы же с вами понимаем - мы же люди здравомыслящие: время идет вперед, историческая, семейная память по объективным и субъективным причинам становится все меньше и меньше, поэтому по факту мы должны получить конкретный список нацистов и полицаев и сделать невозможным их героизацию в будущем. Это уже будет не предметом спора отдельных историков, это будет конкретным юридическим фактом.
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет вести уголовное производство в отношении умерших лиц. Все преступники, виновные прежде всего в геноциде белорусского народа, должны быть изобличены. Они пришли к нам с одной целью - тотальное уничтожение белорусского народа. Сегодня важно, чтобы наказание было неотвратимым.
Вооруженные помощники милиции смогут хранить оружие дома. Речь идет о добровольцах в составе белорусского народного ополчения. Проект соответствующего закона (которого, к слову, до сих пор нет ни в России, ни в Украине) был принят в первом чтении. Ко второму прошел доработку.
Учитывая опыт войн и тех специальных военных операций, которые происходят в Украине, и бесконтрольную раздачу оружия, как это было в Киеве, в этом законе предусмотрены все моменты, чтобы такого никогда не повторилось. Добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организаций и предприятий, от которых добровольцы будут уходить для выполнения задач народного ополчения.
Уточним: в это же время сам доброволец, согласно проекту закона, не обязан извещать работодателя о том, что пополнил ряды ополченцев. Возможность стать в один строй в качестве ополченца имеют также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси - те, кто готов взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом. Если глобальнее - помочь милиции охранять общественный порядок, бороться с бандитизмом и диверсионными группами, а также пресекать мародерство. Те, кому все-таки доверят автомат, конечно, пройдут тщательную проверку, а наниматели смогут освобождать таких граждан от работы с сохранением зарплаты и рабочего места.
После вступления в силу обновленной Конституции перед белорусскими парламентариями стояла задача в короткие сроки привести всю законодательную базу в соответствие с Основным законом. В этом вопросе уже выходим на финишную прямую. Рассмотренный в Овальном зале проект подразумевает корректировку ряда законов (точнее 24-х), чтобы они соответствовали главному закону страны.
Ряд законов согласуется с недавно принятыми законами Республики Беларусь, а также с указами Президента Республики Беларусь о биометрических документах, о лицах, осуществляющих финансовую деятельность, а также с указом осервисах онлайн-заимствований и лизинговой деятельности. Мы предполагаем законодательно закрепить право граждан на реализацию инициатив, связанных с обращением в ВНС.
Всего на повестке дня было более 11 вопросов, касающихся в том числе вопросов банковской деятельности или госпрогнозирования. Некоторые проекты законов касались вопросов международного сотрудничества. Так, парламентарии ратифицировали соглашение между Беларусью и Зимбабве о взаимной защите инвестиций. А что касается отношений с Украиной, то здесь депутаты выступили за то, чтобы прекратить действие соглашения между странами об избежании налогообложения в двойном размере. Принятые депутатами законопроекты должны еще быть одобрены Советом Республики. Далее они отправятся на подпись Президента.
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