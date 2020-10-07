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Как быстро и бюджетно устранить последствия стирки с бумажной салфеткой
Всего одна салфетка, случайно попавшая в стиральную машину, способна устроить катастрофу. Проклятие! Теперь потребуется целая вечность, чтобы избавиться от массы бумажных катышек! Или нет? Возможно, лезвие, бритва, липкий валик или скотч сделают процесс более быстрым и простым?
Осторожно берем острое лезвие и, не спеша, нежными движениями бреем пострадавшую ткань. Чтобы не поранить себя или подопытный предмет.
Более безопасный вариант - одноразовая бритва, б/у. Можно расслабиться, механически удаляя остатки бумажной салфетки.
Валик от ворсинок на одежде в этом деле тоже пригодится. Вполне себе справляется. Правда, на небольшой участок может запросто уйти вся катушка с липкой лентой. Не то, чтобы экономно.
Широкий скотч стоит дешевле. Для удобства его нужно намотать на руку, клейкой поверхностью наружу. И теперь буквально за минуту ткань очищаю ткань от салфетки.
Итоги и оценки
1. Лезвие качественно удаляет бумажные катышки. Но этот способ подходит только для терпеливых и аккуратных.
2. Одноразовая бритва удобнее. Быстрее и безопаснее для рук и ткани.
3. Липкий валик для одежды отлично себя проявил. Но его жалко целиком тратить для таких целей.
4. Скотч – мой фаворит. Эффективно, мгновенно и бюджетно. Идеально.
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