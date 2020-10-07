Как быстро и бюджетно устранить последствия стирки с бумажной салфеткой

Всего одна салфетка, случайно попавшая в стиральную машину, способна устроить катастрофу. Проклятие! Теперь потребуется целая вечность, чтобы избавиться от массы бумажных катышек! Или нет? Возможно, лезвие, бритва, липкий валик или скотч сделают процесс более быстрым и простым?

Осторожно берем острое лезвие и, не спеша, нежными движениями бреем пострадавшую ткань. Чтобы не поранить себя или подопытный предмет.

Более безопасный вариант - одноразовая бритва, б/у. Можно расслабиться, механически удаляя остатки бумажной салфетки.

Валик от ворсинок на одежде в этом деле тоже пригодится. Вполне себе справляется. Правда, на небольшой участок может запросто уйти вся катушка с липкой лентой. Не то, чтобы экономно.

Широкий скотч стоит дешевле. Для удобства его нужно намотать на руку, клейкой поверхностью наружу. И теперь буквально за минуту ткань очищаю ткань от салфетки.

Итоги и оценки

1. Лезвие качественно удаляет бумажные катышки. Но этот способ подходит только для терпеливых и аккуратных.

2. Одноразовая бритва удобнее. Быстрее и безопаснее для рук и ткани.

3. Липкий валик для одежды отлично себя проявил. Но его жалко целиком тратить для таких целей.