Как быстро начинают расти животные и рыба на комбикормах и премиксах БНБК

Одна из основных задач БНБК - обеспечить белорусский рынок продукцией как комбикормового производства, так и аминокислотного производства. Первая задача - удовлетворить собственного потребителя. Остаток мы продаем на экспорт. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал директор по производству Белорусской национальной биотехнологической корпорации Александр Бильдюкевич.

По его словам, при регистрации кормов и кормовых добавок есть обязательная процедура кормления, чтобы доказать, что то, что производится, дает эффект. По отчетам в лаборатории, эффект возникает буквально уже на третьи-пятые сутки. Кормление обычно от двух недель до месяца, но эффект виден уже практически сразу. Это прибавка по весу, повышение удоев сразу на 10-20 %, рассказал Александр Бильдюкевич.