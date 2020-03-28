3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как быстро заснуть. Медитация для сна
Медитация - это один из способов нормализации сна и борьбы с бессонницей.
Есть такая древняя японская техника. Называется 4-7-8.
Садимся удобно, расслабляем ноги, расслабляем плечи. Любую руку кладем себе на грудь посередине, чтобы контролировать то, что и как мы дышим. Дышать будем животом.
Язык нужно поднять к верхнему небу за передними зубами. На 4 медленных счета носом делаем вдох.
Раз, два, три, четыре.
Теперь, не опуская язык, задерживаем дыхание на 7 счетов (считаем до 7).
Следующее. Слегка приоткрываем рот и делам свистящий выдох на 8 счетов (считаем до 8).
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера