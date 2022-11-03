Как частный белорусский цветочный бизнес выживает в условиях санкций

Цветы в августе 2020 года стали символом "перамен". Ходили дамы с цветами якобы с благими намерениями.Но эти "перамены" привели к санкциям, которые сказываются на доходах белорусских предприятий.

"Барышням нечего было делать, вот они и ходили, - говорит директор ЧТУП "Леди флор" Ольга Семак. - А мне некогда было головы поднять. Просто надо работать этим барышням".

Тогда, в 2020-м, людей призывали выходить, бастовать, игнорировать законы и власть. А теперь они не хотятпокупать цветы в компановке красный-белый, просят любые другие, рассказал замдиректораЧТУП "Леди флор" Александр Ковальчук.

"При любой власти надо работать, при любой власти надо платить налоги, - говорит Ольга Семак. - Если мне предложат помитинговать, я скажу: "Нет! Не пойду, потому что у меня нет времени на это".

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3,5 гектара земли и 2 человека - весь штат. Отец с дочерью начали семейное дело без особого опыта и только спустя 15 лет они начали чувствовать прибыль. До недавнего времени соотношение импортных и белорусско-российских семян было 50х50.

Гордость семейного предприятия -гнездовая ель. "Ей 15 лет. Она из медленно растущихрастений. Очень компактная. Стоит 650 рублей, - рассказывает Ольга. - Если купить импортное растение, оно будет стоить 950-1200 белорусских рублей.Нашему можжевельнику больше 17 лет. Это наше белорусское производство, мы сами своими руками делаем. Если сегодня привезти импортное растение, то стоимость была бы 2400-3000 рублей. Мы стараемся удешевить для белорусов".

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До санкций стоимость была приближена к белорусским ценам. "У них все дороже сейчас: электроэнергия, ресурсы. Удобрений нет, им было хорошо работать с нашими белорусскими удобрениями", - рассказывает директор.

У предприятия были оплаченные заказы. Пришлось отказываться, платить неустойки.Цены в европейских питомниках подскочили. Там отказались от отсрочки платежей. И предоплату выставляют стопроцентную. А как можно оплатить товар, не видя его?

Вдобавок если из Бреста поехать за 30 км в Белоподляску,то транспорт обойдется в1200 евро. "Это дорого - везти 30 км одно растение плюспошлина, налоги. Неподъемные суммы получаются", - считает Ольга.

Санкции и ограниченияне первыев истории Беларуси. У нас хорошие семена, если нужно, их производство увеличат. Есть удобрения. И "конфетку" готовы делать.

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Ольга Семак, директор ЧТУП "Леди флор":

До санкций растения покупали в Польше, а в Прибалтике - грунт, который, по сути, был сделан из белорусского торфа, но со специальными добавками. "По цене было немного дороже, но в этом торфе хорошо росли растения", - рассказывает Ольга. С введением санкций получилось, что Литва перестала покупать торф в Беларуси, но наши белорусские производители переняли новые технологии и начали такой же торфяной грунт производить на месте.

Из двух человек штат "Леди флор" расширился до 20. Ни одного,пусть и стало тяжелее работать, не сократили. Пересматривают часы, но люди остаются при деле.