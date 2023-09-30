Как часто нужно стирать полотенце для лица - отвечает специалист

Бытует мнение, что полотенце для лица желательно менять ежедневно, особенно при чувствительной и тем более проблемной коже. Свое мнение по данному вопросу высказала врач-дерматолог Светлана Якубовская. Слова специалиста приводит портал sb.by.



"Тканевое полотенце, махровое или хлопчатобумажное достаточно менять раз в 3-4 дня. Конечно, если вы недостаточно тщательно смыли макияж и остатки косметики попали на свежее полотенце, его следует отправить в стирку. Но если кожа очищена как следует, т. е. на ней не осталось ни пыли, ни грязи, ни кожного сала, полотенце впитает только влагу и останется чистым", - отмечает доктор.