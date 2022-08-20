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Как часто обновляют единый информационно-образовательный ресурс?
Интервью о новых книгах для школьников средних классов телеканалу "Беларусь 1" в программе "Панорама"дала Людмила Романовская - замдиректора Национального института образования.
Электронную образовательную платформу наполняют содержанием
С обновлением учебников симметрично осуществляется обновление того контента, который размещен на едином информационно-образовательном ресурсе. Мы следим за этим. Сотрудники Национального института образования, сотрудники Академии последипломного образования, сотрудничество с учителями, которые разрабатывали этот контент, держат руку на пульсе и делают этот ресурс актуальным.
Полное интервью смотрите здесь.
Фото:pexels.com
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