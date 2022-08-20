Как часто обновляют единый информационно-образовательный ресурс?

С обновлением учебников симметрично осуществляется обновление того контента, который размещен на едином информационно-образовательном ресурсе. Мы следим за этим. Сотрудники Национального института образования, сотрудники Академии последипломного образования, сотрудничество с учителями, которые разрабатывали этот контент, держат руку на пульсе и делают этот ресурс актуальным.

Людмила Романовская, замдиректора Национального института образования

