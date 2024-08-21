Как декан популяризирует профессию аграриев в TikTok

Как привлечь молодежь, которая сейчас не вылазит из соцсетей, в профессию и сделать ее популярной, знает декан одного из факультетов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Без отрыва от производства он ведет свой аккаунт в соцсетях, записывает ролики, в которых рассказывает о профессии аграриев, получая десятки тысяч лайков и просмотров.

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Привлечь в профессию

Со своими студентами Владимир Гусаров на одной волне не только на студенческих парах. В 2020 году декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА пошел дальше и завел собственный аккаунт в TikTok.





Сегодня его ролики собирают по 700 тыс. просмотров. А началось все с видео, когда вместе со студентами они завели трактор, который простоял 55 лет.

С нашей молодежью нужно общаться через TikTok. Где они сидят? Они сидят в TikTok. Поэтому шансы попасть к ним в голову и где-то посеять какое-то разумное зерно. Моя задача как преподавателя, сотрудника академии - рассказать, что сейчас такое сельское хозяйство. Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА

Отражение нападок о непопулярности аграрной профессии - составляющая ведения соцсети

Он оказался в нужное время в нужном месте. Тема сельского хозяйства в последнее время особенно актуальна. Неудивительно, что создаваемый контент стал востребованным среди аудитории. Правда, у этой медали две стороны. Теперь приходится отражать нападки о якобы непопулярности аграрной профессии. К слову, на такие комментарии у Владимира Владимировича есть ответ.

Беларусь сохранила и развивает сельское хозяйство

В сельском хозяйстве становится лучше, зарплаты растут, условия улучшаются. Зная, что есть у нас, на чем работаем мы, этим нужно гордиться. Гордиться и рассказывать везде, чего мы достигли за это время. Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА

Сильные кадры - залог успеха работы АПК

Вопросы сельского хозяйства для Беларуси давно не просто со словом "стратегические". В санкционных реалиях взгляд на аграрную отрасль куда глубже. На кону продовольственная безопасность государства.

Все, что касается современных направлений - точного земледелия, сервиса, ремонта - у нас все есть. Это благодаря государству, государственной поддержке. За последние 5 лет в нашу материально-техническую базу было влито порядка 3 млн долларов для того, чтобы качественно готовить специалиста уже здесь. Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА

Чтобы результат был качественным, одной теории мало. А в сельском хозяйстве и вовсе на практике завязано все. В БГСХА образовательный процесс в том числе построен таким образом, что студенты буквально с первых дней обучения погружаются в работу аграриев, механизаторов, трактористов.

Практико-ориентированность - сильная сторона БГСХА

Подготовкой кадров для сельскохозяйственной отрасли в стране сегодня занимаются 4 вуза, в их числе минский, гродненский и витебский. Учиться в Горки едут, в том числе исходя из сильной практической составляющей. Ежегодно только на дневную форму обучения академия набирает около тысячи абитуриентов.

Наиболее востребованные специальности - это специальности экономического профиля, специальность землеустройства и кадастра, которая у нас есть в академии. Также востребованы специальности, связанные с производством продукции животного и растительного происхождения, а также обеспечения процессов механизации в хозяйственном производстве. В этом году у нас заключено 188 целевых договоров. Андрей Колмыков, первый проректор БГСХА

Под новую специальность в академии создали техническую лабораторию

БГСХА сегодня - это 8 факультетов и 16 специальностей. В прошлом году открылась новая - "технический сервис в АПК". Под нее в академии создали лабораторию, где студенты могут оттачивать полученные навыки. Плюсы такого образования налицо. Вдобавок ко всему выпускники этой специальности получают еще одну рабочую специальность.

Здесь мы будем будущему специалисту показывать, как правильно ремонтировать, как организовать сервис. На технический сервис в АПК в первый год приема у нас был конкурс 1,8 человека на место. В этом году конкурс уже порядка 2 человек. Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА

Земля - наше самое большое богатство

Земля - наше все. Эту истину неизменно повторяет глава государства. В ее ценности Президент Беларуси Александр Лукашенко не сомневался и в далеком 1981 году, будучи студентом экономического факультета Белорусской сельскохозяйственной академии. В этих стенах, за партой здесь студент Лукашенко слушал лекции по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Сегодня знания, которые будут кормить целую страну, впитывает молодое поколение белорусов.

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