3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как делать пенку для кофе, точить нож и нарезать ломтики масла необычными способами
На кухне всегда происходит много самых разных неожиданностей: то времени не хватает на готовку ужина, то руки страдают от горячей посуды или еды, а иногда и вовсе все валится из рук. На этот случай всегда есть несколько полезных советов, которые не только сэкономят кучу свободного времени, но и помогут избавиться от неприятных побочных эффектов готовки на кухне.
Пенка для кофе
Кофе - один из самых популярных горячих напитков утром. Для тех, кто любит пить его с молочной пенкой, есть хорошая новость: это можно сделать тихо и быстро, чтобы никого не потревожить и не разбудить. Понадобится чайник для заварки с прессом. Туда наливаются сливки или молоко, а потом поршнем они несколько минут взбиваются. Кофе получается идеальным!
Точилка для ножа
Нужно быстро приготовить обед, а ножи, как назло, затупились и не хотят резать как следует? Даже если под рукой не окажется специального точильного камня, можно с легкостью найти выход из положения. Поможет керамическая тарелка: нужно ее перевернуть и поочередно проводить разными сторонами ножа по выступающей круглой основе. Результат не заставит себя ждать - даже твердые продукты будут разрезаны в мгновение ока.
Тонкие ломтики масла
Те, кто любит делать бутерброды с маслом, не понаслышке знают, как сложно бывает аккуратно отрезать тонкие ломтики. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться прибором для чистки овощей: фиксированная толщина ломтика будет обеспечена без труда.
Приятного аппетита!
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов