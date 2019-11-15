Как делать пенку для кофе, точить нож и нарезать ломтики масла необычными способами

На кухне всегда происходит много самых разных неожиданностей: то времени не хватает на готовку ужина, то руки страдают от горячей посуды или еды, а иногда и вовсе все валится из рук. На этот случай всегда есть несколько полезных советов, которые не только сэкономят кучу свободного времени, но и помогут избавиться от неприятных побочных эффектов готовки на кухне.





Пенка для кофе

Кофе - один из самых популярных горячих напитков утром. Для тех, кто любит пить его с молочной пенкой, есть хорошая новость: это можно сделать тихо и быстро, чтобы никого не потревожить и не разбудить. Понадобится чайник для заварки с прессом. Туда наливаются сливки или молоко, а потом поршнем они несколько минут взбиваются. Кофе получается идеальным!

Точилка для ножа

Нужно быстро приготовить обед, а ножи, как назло, затупились и не хотят резать как следует? Даже если под рукой не окажется специального точильного камня, можно с легкостью найти выход из положения. Поможет керамическая тарелка: нужно ее перевернуть и поочередно проводить разными сторонами ножа по выступающей круглой основе. Результат не заставит себя ждать - даже твердые продукты будут разрезаны в мгновение ока.

Тонкие ломтики масла

Те, кто любит делать бутерброды с маслом, не понаслышке знают, как сложно бывает аккуратно отрезать тонкие ломтики. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться прибором для чистки овощей: фиксированная толщина ломтика будет обеспечена без труда.