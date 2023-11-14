Как дельцы в сфере пассажирских перевозок уверовали в свою безнаказанность, но попали под 243-ю статью Уголовного кодекса Беларуси

У них ничего не получалось с отдельными перевозчиками, которые жестко стояли на том, что они будут работать по своему времени, в легальном поле по договору с оператором, выполняя абсолютно все условия. Они попытались найти еще один момент, чтобы вытеснить этого перевозчика и заодно провести дискредитацию госоргана. Действующих, бывших своих работников, родственников просили подписать жалобы в облисполкомы на действующего перевозчика. Приходило за раз от 8 до 12 жалоб. Что примечательно, жалобы относились к райцентрам, но писали, как правило, жители Могилева, отправлялись все в одинаковых конвертах с одногопочтового отделения, что наводило на мысль, что все это было подстроено.

Игорь Можаровский, директор Могилевского областного центра управления транспортом