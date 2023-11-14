3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
Как дельцы в сфере пассажирских перевозок уверовали в свою безнаказанность, но попали под 243-ю статью Уголовного кодекса Беларуси
Комитет государственной безопасности выявил и пресек преступную схему группы лиц, осуществлявших деятельность в сфере пассажирских перевозок. Об этом в специальном репортажеАгентства теленовостей"Маршрутки: дорожные войны" рассказал замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.
"Владельцы одного из крупнейших интернет-агрегаторов - Фундатор и Донцов - объединили более 300 перевозчиков, предоставив им доступ к клиентским базам. В качестве условия предоставления такого доступа была выдвинута регулярная передача неучтенных наличных средств. С целью выполнения этого условия перевозчики скрывали объемы собственной выручки путем необилечивания пассажиров, выполнения неучтенных рейсов. И часть из образовавшихся таким образом денежных средств передавали владельцам этой интернет-платформы. Такие действия привели к причинению ущерба государству в виде неуплаты налогов в крупном размере", - пояснил Константин Бычек.
Крупных перевозчиков в стране несколько. Борьба шла буквально за каждого маршрутчика, ведь чем больше коммерсантов объединит платформа, тем больше прибыли она получит. Плюс ко всему, это тот ресурс, который распределяет заказы, ставит машины на маршруты.
Шантаж, угрозы сдать конкурента анонимным звонком - их стиль работы. Проучить пытались, устроив искусственную драку, подослав провокатора, причем провокатором могла быть и женщина. Задача - выставить неугодного водителя в невыгодном свете!
Специальный репортаж Агентства теленовостей"Маршрутки: дорожные войны" смотрите ЗДЕСЬ
Директор частного предприятия Сергей Цыбулькин, рассказал, что перед рейсом, который отправляется с вокзала, недобросовестные конкуренты ставят за 10 минут до отправления свой рейс и собирают всех пассажиров. "Неоднократно предлагали сотрудничество с этой платформой. А она мне не нужна,- рассказал Сергей Цыбулькин. - Я не хочу, чтобы кто-то мне ставил какие-то условия. Именно тот человек будет ставить условия, который никакого отношения не имеет к этой работе. На самом деле он только собирает деньги".
Приглашают нерегулярных перевозчиков, просто людей, у которых есть автобусы, но нет лицензии и других документов, говорит еще один директор частного предприятия Геннадий Здаронок. Потом, по его словам, они выставляют рейсы и давят регулярных перевозчиков. "Угрожают, просят продавать свои организации", - пояснил он.
"Зашли с демпингом по 2 рубля в Славгород, заклеили листовками город, каждому жителю пришло СМС-оповещение.Обрушился рынок цен. Автопарк не смог конкурировать, отменил практически все рейсы. И мы не смогли по такой цене возить", - обрисовал ситуациюиндивидуальный предприниматель Михаил Коршиков.
Тот перевозчик, который законно работает на маршруте, из-за их незаконной деятельности не получает того дохода, который должен быть. А что происходит, когда у предпринимателя нет уровня дохода? Он не может своевременно поменять транспортное средство и не может снизить цену на билет.
Эти дельцы уверовали в свою безнаказанность настолько, что шантажировали даже местную власть и госперевозчиков, чтобы те отдавали им самые выгодные маршруты.
У них ничего не получалось с отдельными перевозчиками, которые жестко стояли на том, что они будут работать по своему времени, в легальном поле по договору с оператором, выполняя абсолютно все условия. Они попытались найти еще один момент, чтобы вытеснить этого перевозчика и заодно провести дискредитацию госоргана. Действующих, бывших своих работников, родственников просили подписать жалобы в облисполкомы на действующего перевозчика. Приходило за раз от 8 до 12 жалоб. Что примечательно, жалобы относились к райцентрам, но писали, как правило, жители Могилева, отправлялись все в одинаковых конвертах с одногопочтового отделения, что наводило на мысль, что все это было подстроено.
Перевозчики, желавшие вести бизнес независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз. Имели место случаи, когда к выполнению регулярных междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие соответствующего разрешения и не отвечавшие требованиям безопасности, предъявляемым к регулярным перевозчикам, что ставило под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.
Крупнейший агрегатор, который за вознаграждение предоставлял перевозчикам доступ к заказам, перевозил минимум 7млн человек за год, включая рейсы в 13регионов России и в Польшу. Общая выручка коммерческих структур, которых объединила платформа, в 2022 году составила более 50млн рублей! Есть данные, что свыше 10 млн рублей никто не внес в налоговые декларации.
А годовой оборот по стране, по самым скромным подсчетам, мог быть свыше 30 млн белорусских рулей.
Действия участников преступной группы квалифицированы по статье 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Уклонение от уплаты налогов". В качестве обвиняемых и подозреваемых привлечено более 20 лиц. В настоящее время фигуранты дают признательные показания и принимают меры к возмещению причиненного государству вреда.