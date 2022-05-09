Как День Великой Победы празднуется в Минске

В Музей истории Великой Отечественной войны выстроились очереди - сегодня сюда на протяжении дня приходили гости и жители столицы. Вход бесплатный.

Героические страницы нашей истории вспоминают сегодня во всех уголках страны, в том числе и на праздничных площадках в центре Минска.

За атмосферой следит наш корреспондент Стас Липский.

В Минске продолжают отмечать День Великой Победы - окунуться в атмосферу праздника проще простого. Во-первых, работают свои концертные площадки. Во-вторых, здесь, около стелы "Минск - город-герой", развернулась масштабная выставка военной техники: здесь легендарная "катюша", Т-34. Около Дворца спорта большая концертная программа ждет каждого из вас. Большой выбор активностей как для детей, так и для взрослых, так что спешите увидеть это лично.

Духовой оркестр Вооруженных Сил Беларуси встречает гостей праздника на проспекте Победителей столь близкими нашему сердцу мелодиями. Антураж праздника потрясающий и никого не оставляет равнодушным.





"Мой дед дошел до Берлина, поэтому для нас это знаковый праздник, для наших детей, потому что мы воспитываем их в духе патриотизма", - делятся эмоциями минчане.

Фотозоны, солдатская каша, возможность прикоснуться к легендарному ППШ и раритетным предметам Великой Отечественной войны - все это праздник у Дворца спорта.

Его же эпицентр - большая концертная площадка.





Все эти песни, я их все знаю. Они пели, и я пела. Непроизвольно текли слезы от того, что это все еще есть, что все это поддерживается, что мы все еще молодые и красивые. Гостья мероприятия

Повышенным интересом сегодня пользуется Музей истории Великой Отечественной войны. У входа очередь - большой поток желающих лично увидеть экспонаты и военные постановки той эпохи.

В 21:30 на площади Победы начнется концерт памяти тех, кто не жалея жизни освобождал Беларусь. "Память поколений" - так называется музыкальная программа, которая установит связь между нами и очевидцами событий тех роковых сороковых. В сердце столицы вспомним каждого героя Великой Отечественной войны. В основе концерта не только хиты военных лет "Катюша", "Два Максима", "Майский вальс", но и композиции современных белорусских авторов и композиторов в сопровождении Президентского оркестра. Это стоит услышать и увидеть.