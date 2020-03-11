Посевная кампания. Прогнозы синоптиков и планы аграриев

Внимание аграриев наверняка всю предстоящую неделю будет приковано к сводкам прогноза погоды. Синоптики обещали тепло не по сезону: климатические характеристики больше соответствуют середине апреля. А значит, время посевной. Сегодня на большей территории страны шли дожди, к концу недели похолодает. Среди осадков чаще всего будет преобладать мокрый снег. Для сельчан - непростые метеоусловия: резкие перепады температур и возвратные заморозки - самое опасное во время весенне-полевых работ. А ведь многие хозяйства уже приступили к посевной. Из-за не наступившей климатической зимы график сдвинулся на две недели - с конца марта на начало месяца. Правда, были годы, когда стартовали и в апреле: например, в 2013 году, тогда корректировку внес "Хавьер".



Плюсовую зиму растения перенесли хорошо. Даже зимой у них наблюдалась слабая вегетация. И теперь важно наличие трех условий: температура почвы на протяжении пяти дней должна быть прогрета до 5 градусов и выше; возобновление весенней вегетации - отрастание молодых корешков более сантиметра; сохранение внутрипочвенной влаги, ведь снежный покров отсутствовал, и почва может быстро пересохнуть.

В нынешней ситуации из-за изменившихся погодных условий и повышения среднегодовой температуры аграрии делают акцент на засухоустойчивые и высокопитательные травы. Это позволяет минимизировать ущерб для будущего урожая и поддерживать постоянный запас кормов. Еще одна мера - увеличение площади озимых культур, так как они лучше переносят засуху.Сейчас на полях по всей стране аграрии ведут подкормку озимых, вносят удобрения и закрывают влагу. А на юге страны - в Брестской, Гомельской, в некоторых районах Могилевской области - уже приступили к посевной.

Задача перед сельчанами стоит четкая: провести работы в оптимальные сроки с соблюдением всех технологий. Качественная работа сегодня значит хороший результат по осени.



Надежда Сербиненко о том, как стартует посевная кампания.Сегодня в Слуцком районе, на юге Минской области, дождливо. Но и погода не мешает аграриям готовиться к началу полевого сезона. В хозяйствах завершается подготовка техники, на полях продолжается внесение удобрений и закрытие влаги в почве. Легкий моросящий дождь для посевов только на пользу. Ведь влаги в почве не так уж и много. Опытный тракторист Виталий Батечько такой теплой зимы и не припомнит. Сейчас для него главное - успеть быстро перепахать поле, чтобы та влага, которая есть, попросту не испарилась. В хозяйстве Слуцкого мясокомбината к севу яровых пока не приступили - почва не достаточно прогрелась.





