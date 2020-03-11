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Посевная кампания. Прогнозы синоптиков и планы аграриев
Внимание аграриев наверняка всю предстоящую неделю будет приковано к сводкам прогноза погоды. Синоптики обещали тепло не по сезону: климатические характеристики больше соответствуют середине апреля. А значит, время посевной. Сегодня на большей территории страны шли дожди, к концу недели похолодает. Среди осадков чаще всего будет преобладать мокрый снег. Для сельчан - непростые метеоусловия: резкие перепады температур и возвратные заморозки - самое опасное во время весенне-полевых работ. А ведь многие хозяйства уже приступили к посевной. Из-за не наступившей климатической зимы график сдвинулся на две недели - с конца марта на начало месяца. Правда, были годы, когда стартовали и в апреле: например, в 2013 году, тогда корректировку внес "Хавьер".
Плюсовую зиму растения перенесли хорошо. Даже зимой у них наблюдалась слабая вегетация. И теперь важно наличие трех условий: температура почвы на протяжении пяти дней должна быть прогрета до 5 градусов и выше; возобновление весенней вегетации - отрастание молодых корешков более сантиметра; сохранение внутрипочвенной влаги, ведь снежный покров отсутствовал, и почва может быстро пересохнуть.
В нынешней ситуации из-за изменившихся погодных условий и повышения среднегодовой температуры аграрии делают акцент на засухоустойчивые и высокопитательные травы. Это позволяет минимизировать ущерб для будущего урожая и поддерживать постоянный запас кормов. Еще одна мера - увеличение площади озимых культур, так как они лучше переносят засуху.Сейчас на полях по всей стране аграрии ведут подкормку озимых, вносят удобрения и закрывают влагу. А на юге страны - в Брестской, Гомельской, в некоторых районах Могилевской области - уже приступили к посевной.
Задача перед сельчанами стоит четкая: провести работы в оптимальные сроки с соблюдением всех технологий. Качественная работа сегодня значит хороший результат по осени.
Надежда Сербиненко о том, как стартует посевная кампания.Сегодня в Слуцком районе, на юге Минской области, дождливо. Но и погода не мешает аграриям готовиться к началу полевого сезона. В хозяйствах завершается подготовка техники, на полях продолжается внесение удобрений и закрытие влаги в почве. Легкий моросящий дождь для посевов только на пользу. Ведь влаги в почве не так уж и много. Опытный тракторист Виталий Батечько такой теплой зимы и не припомнит. Сейчас для него главное - успеть быстро перепахать поле, чтобы та влага, которая есть, попросту не испарилась. В хозяйстве Слуцкого мясокомбината к севу яровых пока не приступили - почва не достаточно прогрелась.
Сейчас все силы брошены на качественную подготовку почвы для посевной
Синоптики подсчитали: средняя температура воздуха этой зимой превысила норму на 5 с половиной градусов. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений. Министр сельского хозяйства сегодня подчеркнул: озимые перенесли зимовку нормально, но в целом потепление внесло значительные коррективы в планы аграриев.
Особое внимание уделяют и готовности техники
В тех районах, где к севу еще не приступили, особое внимание уделяют и готовности техники. Перед посевной все тракторы, в особенности энергонасыщенные, должны быть отремонтированы. В каждом районе работают инспекторы Гостехнадзора. После осмотра они дают финальное заключение. Так, в Минской области к выходу в поля уже готово более 70 % аграрной техники.
О том, что за техникой необходимо следить и не допускать серьезного износа по невнимательности, говорил и
в минувший понедельник.Дорогая техника, которую бросают под забором, а ей от силы года два, - такой подход недопустим. Это серьезные потери не только в деньгах, но и в урожае.
В Гомельской области правоохранители ежедневно проводят рейды без предупреждения
В Гомельской области правоохранители ежедневно посещают мехдворы сельхозпредприятий, чтобы проверить исправность техники. Рейды проводят без предупреждения - чтобы увидеть реальную картину. Механизатор из Быховского района Евгений Никитин от своего агрегата для сева и внесения удобрений в эти дни не отходит ни на минуту. Техника должна быть на ходу. Тем более такая, вездеходная. Кроме нее, в переувлажненных полях и пройти-то ничего не может. Да и время поджимает. 500 засеянных гектаров уже на счету быховских аграриев. Впереди вспашка и подкормка. Для начала масштабных работ обеспечены и топливом, и семенами.
В Несвижском районе уже сейчас заботятся и о будущем урожае сахарной свеклы
Сам сев начнется не раньше апреля, но уже землю обрабатывают так, чтобы семена активно прорастали. Один из важнейших этапов - боронование почвы и внесение удобрений. А к концу мая свекловичное поле "на десерт" получит натуральный регулятор роста на основе дрожжей. Этот важный ингредиент повышает урожайность.Вслед за южными районами в посевную кампанию постепенно будут втягиваться и северные. Сейчас важно провести работы в срок и без потерь для будущего урожая.
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