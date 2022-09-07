Как дети Донбасса оздоравливаются в Беларуси

В Беларусь на оздоровление уже много лет приезжают дети Донбасса при поддержке благотворительного Фонда паралимпийца Алексея Талая. В детском лагере "Дубрава" уже несколько дней отдыхают ребята в возрасте от 6 до 15 лет из малообеспеченных семей, семей с потерей кормильца, сироты и пострадавшие от военных действий. Все они приехали из районов, которые постоянно под обстрелами. Говорят, ситуация с каждым днем становится все хуже. Обрести мир, спокойствие и вернуться в детство они смогли в Беларуси. Дарья Рачко продолжит (видео).



Такая маленькая и уже такая сильная. Камиле всего 8. Она приехала из Харцизска. Там уже неделю нет воды, отключили газ, свет, интернет. С ужасом вспоминает, как в один из дней военной операции в ее дом прилетела мина. Все чудом остались живы.

Камила, жительница г. Харцызска: Вышли чай на улицу попить, прилетел или снаряд, или бомба, или мина и всех ранила. Меня в голову - ушиб головного мозга, задела кость, в руку и два осколка в подмышку. Отца расстреляли азовцы, загородили путь.

Сложно представить, сколько этим детям пришлось пережить. Бесконечная бомбежка, стрельба и разрушенные дома. И это все на протяжении восьми лет. Некоторые и мирное небо увидели впервые здесь, в Беларуси.

Назар всегда мечтал стать футболистом, но из-за непрерывного обстрела этим летом заниматься не мог.

Назар, житель г. Донецка: Лепестки попадали, даже во двор не выходил. Очень страшно. Тут есть вода, тут я могу ходить по траве, а в Донецке я этого не могу. Тут есть свет круглосуточно, а в Донецке через день, два нет.

Оздоровительная программа

Вода, свет, газ - то, что для нас так привычно, для них - долгожданно. Здесь, в оздоровительном лагере "Дубрава" для детей создали все необходимые условия. Дни у ребят не то что по минутам, а по секундам расписаны. Подъем, завтрак, обязателен спорт. Кстати, на этих дорожках представители Паралимпийских игр в Сочи. Мальчики с каждым днем ставят новые рекорды. К примеру, у Ярослава последний заплыв на 50 метров за 31 секунду.

Я не тренировался с апреля, потому что у нас отключили воду, сильно потерял форму, но все равно дома я делал упражнения для пловцов. Вот теперь тут хоть есть вода, можно подышать белорусской природой.

Разбудить спящую кравицу, посмотреть на акробатов и увидеть змею. Вы только взгляните в эти глаза. Улыбки и смех в зале не стихал на протяжении всего спектакля.

Беларусь примет на оздоровление 1050 человек из Донбасса

Белорусские каникулы продлятся до 21 сентября. Уже через пару дней на оздоровление приедут еще 350 человек. В целом за три смены лагерь примет свыше 1000. И это все при поддержке благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая.