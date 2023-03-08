Как девушке в погонах удается быть настоящим профессионалом своего дела

Анна Мачехина - участковый инспектор. И, как признаются ее коллеги, она своего рода феномен, ведь эта работа далеко не женская. Однако героине истории удается все. В чем секрет успеха хрупкой девушки в погонах, расскажет Александр Смирнов.

Анна Мачехина служит в смолевичской милиции на должности участкового инспектора один год. То, что работа сложная, а иногда и связана с риском для жизни, Анна понимала с самого начала, но желание помогать людям оказалось сильнее.

Мелкое хулиганство, хищение, причинение телесных повреждений - в жизни происходит всякое. Но самая большая проблема сейчас - домашнее насилие. Одну из таких семей, где воспитываются трое малышей, Анна навещает вместе с коллегой из ИДН. Недавний скандал привел к тому, что главе семейства выдали предписание и на ближайшие две недели он переехал к своим родителям.

Дети находятся в социально опасном положении, и, возможно, супруга находится в материально зависимом положении от своего мужа. Не может уехать, сменить место жительства. Мы в свою очередь эти все вопросы контролируем. Анна Мачехина, участковый инспектор милиции ООПП МОБ Смолевичского РОВД

А это уже совершенно другая история, но тоже из категории злободневных. Семья пенсионеров едва не стала жертвой телефонных аферистов. Те пытались обмануть стариков историей о вымышленном ДТП, в которое якобы попала их дочь. Пока женщина разговаривала с мошенниками, ее супруг перезвонил ребенку, и все стало на свои места. Навещать таких людей это не просто профилактика, а правило хорошего тона.

На участке Анны около 3 700 домовладений, по численности это около 8 тыс. человек. Понятно, что в такой массе населения не обходится без проблем.