3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как девушке в погонах удается быть настоящим профессионалом своего дела
Анна Мачехина - участковый инспектор. И, как признаются ее коллеги, она своего рода феномен, ведь эта работа далеко не женская. Однако героине истории удается все. В чем секрет успеха хрупкой девушки в погонах, расскажет Александр Смирнов.
Анна Мачехина служит в смолевичской милиции на должности участкового инспектора один год. То, что работа сложная, а иногда и связана с риском для жизни, Анна понимала с самого начала, но желание помогать людям оказалось сильнее.
Мелкое хулиганство, хищение, причинение телесных повреждений - в жизни происходит всякое. Но самая большая проблема сейчас - домашнее насилие. Одну из таких семей, где воспитываются трое малышей, Анна навещает вместе с коллегой из ИДН. Недавний скандал привел к тому, что главе семейства выдали предписание и на ближайшие две недели он переехал к своим родителям.
Дети находятся в социально опасном положении, и, возможно, супруга находится в материально зависимом положении от своего мужа. Не может уехать, сменить место жительства. Мы в свою очередь эти все вопросы контролируем.
А это уже совершенно другая история, но тоже из категории злободневных. Семья пенсионеров едва не стала жертвой телефонных аферистов. Те пытались обмануть стариков историей о вымышленном ДТП, в которое якобы попала их дочь. Пока женщина разговаривала с мошенниками, ее супруг перезвонил ребенку, и все стало на свои места. Навещать таких людей это не просто профилактика, а правило хорошего тона.
На участке Анны около 3 700 домовладений, по численности это около 8 тыс. человек. Понятно, что в такой массе населения не обходится без проблем.
Три составляющие успеха Анны Мачехиной - уверенность в себе, понимание и терпение - так и налаживается общение с людьми. На фундаменте доверия можно построить любые отношения. Вероятно, именно такая мягкая сила, которой зачастую не хватает мужчинам, и помогает быть настоящим профессионалом в своем деле.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов