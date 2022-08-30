3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как дошколятам будут прививать любовь к Родине
Сначала будут прививать любовь к семье, к детскому саду, к своему городу, к тому месту, где ребенок вырос и родился, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории дошкольного образования Национального института образования Людмила Тарусова.
По ее словам, только потом возникнет понятие "Большая Родина". "К старшему дошкольному возрасту дети будут знать государственные символы, узнавать на карте Республики Беларусь, знать нашего Президента".
Через активные игровые и интерактивные формы в специальных образовательных игровых ситуациях они смогут легче усвоить сложные понятия, считает она.
Смотрите все интервью здесь
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов