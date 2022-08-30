Как дошколятам будут прививать любовь к Родине

Сначала будут прививать любовь к семье, к детскому саду, к своему городу, к тому месту, где ребенок вырос и родился, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории дошкольного образования Национального института образования Людмила Тарусова.

По ее словам, только потом возникнет понятие "Большая Родина". "К старшему дошкольному возрасту дети будут знать государственные символы, узнавать на карте Республики Беларусь, знать нашего Президента".

Через активные игровые и интерактивные формы в специальных образовательных игровых ситуациях они смогут легче усвоить сложные понятия, считает она.