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Как довольствоваться малым умели наши земляки времен БССР - смотрите в проекте "В открытом доступе"

Для школьников горячее лето - возможность и отдохнуть, и получить новые знания, для других - и в прямом и переносном смысле - горячая трудовая страда. Но все же для большинства - время сезонных отпусков. И вариантов сегодня множество.

А вот как довольствоваться малым умели наши земляки времен БССР - в проекте АТН "В открытом доступе".

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