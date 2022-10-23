Как дрон среди ясного неба - на полигоне Обуз-Лесновский продемонстрировали новейшие беспилотники Беларуси

Последнее из белорусских военных разработок. Новое вооружение на поражение, и тут же машины, которые могут этому противодействовать. В пятницу на Обуз-Лесновском полигоне Президенту показали все модели, которые попадают в категорию "уже завтра можно брать на вооружение".

Понятно, что не все они сейчас находятся в серийном производстве. Некоторые могут дорабатываться по запросу армии. Но в целом показали 40 разных моделей, актуальных сейчас, в нынешних условиях ведения войны и обороны рубежей. Это не про то, что Беларусь хочет на кого-то нападать, это про то, что Беларусь реально готова себя защищать. И не только на уровне дипломатии, где сегодня договорились, а завтра другие люди одной ракетой эти договоренности уничтожили.

Подробности у Катерины Круталевич.

Если начать с первых гражданских ощущений, то это, конечно другой мир. Начиная с температуры. Она существенно ниже. Плюс ветер, плюс дождь, в общем, там никто не расслабляется. И это хорошо. Потому что такую презентацию можно было бы сделать и в закрытых ангарах, потом комфортно перейти в командный пункт. Но это не белорусская схема, и это тоже хорошо. Все в реальном времени. И никто никуда не спешит, никто из белорусского госуправления не сахарный, и это тоже определенный показатель. Хотя, казалось бы, деталь.

Никто во время этого показа не выдавал небелорусское за белорусское. Если в аппарате есть китайские и российские детали, и их проще купить у стратегических партнеров, чем производить, то так и делают.

Целью показа было продемонстрировать технику, аналогов которой нет на рынке. Это белорусская технология, не железо, а мозги. Конструкторы представили аппараты с собственной нейронной сетью: когда человек дает только команду применить оружие.

Вся выставка со старта была поделена на две части: беспилотники, которые могут уничтожать либо быть разведчиками. Их основные характеристики: быстрые, бесшумные, с хорошей оптикой, стабильной системой управления в десятках километров.

Хотя такие, как "Хантер", кому нет аналогов, весят 750 килограммов, с боевой нагрузкой в 200 кг. Летает со скоростью 180 километров в час. В воздухе может быть 6 часов. Все это без пилота. Из иностранного, в "Хантере" только пулемет на 550 патронов и часть системы метеоконтроля. Все остальное - белорусское.





И вторая часть выставки: системы подавления этого оружия. Не противоракетная оборона, но смысл такой же. Причем эти машины не могут быть "одна на все случаи". Есть "грибы", которые могут оборвать связь на небольшом участке. А есть машины, которые могут целую войну испортить.

Все это тут же показали в действии - в боевом розыгрыше. Сейчас гражданское заявление: это было очень эффектно и понятно. Дронов глазом не видно. Непонятно откуда падают снаряды, и это, конечно особенность. Вот это наше представление из Великой Отечественной, когда летит самолет, все гудит, все слышно. И потом сбрасывают бомбы, такого не будет. Все это довольно тихо и очень страшно. И по такой же схеме могут работать террористы. Это вот как раз нужно понимать гражданским, которые говорят: "Много внимания военщине", "Зачем нам все это", если мы действительно не хотим воевать. Боевые дроны на земле визуально не сильно отличаются. Конечно, их будут в небе сбивать не разбираясь. Кто даст гарантию, что там только видеокамера.

Александр Лукашенко не верит, что может начаться третья мировая война, но подчеркивает, что опасаться и предвидеть надо все.

"Я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Европа прежде всего обеспокоена тем, чтобы не началась третья мировая. "Она начнется, если только, не дай бог, будет применено ядерное оружие. Хотя это тоже не факт. Оружие оружию рознь. Но не дай бог, конечно. Это будет совершенно иная картинка", - заметил Президент.