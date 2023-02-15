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Как еда перед сном влияет на организм?

Как еда перед сном влияет на организм?

Что будет, если переедать перед сном? Например, при регулярных перееданиях поздним вечером могут появиться такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как гастрит, холецистит и панкреатит, пишет sb.by.

После 23:00 организм должен отдыхать, а не заниматься перевариванием пищи.

И как отметила нутрициолог Ксения Черная: "В промежутке с 11 вечера до полуночи желудочно-кишечный тракт должен восстанавливаться. Но вместо того, чтобы восстанавливаться, организм занимается перевариванием пищи. Следует учесть и возможные ночные походы в туалет. При их наличии можно говорить о том, что у вас нет глубокой фазы сна: на следующий день вы будете чувствовать себя уставшими и в целом отвратительно".

Если такой режим станет регулярным, рано или поздно вы столкнетесь с такими заболеваниями, как гастрит, холецистит, панкреатит.

Фото:pixabay.com

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