Как еда перед сном влияет на организм?

Что будет, если переедать перед сном? Например, при регулярных перееданиях поздним вечером могут появиться такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как гастрит, холецистит и панкреатит, пишет sb.by.

И как отметила нутрициолог Ксения Черная: "В промежутке с 11 вечера до полуночи желудочно-кишечный тракт должен восстанавливаться. Но вместо того, чтобы восстанавливаться, организм занимается перевариванием пищи. Следует учесть и возможные ночные походы в туалет. При их наличии можно говорить о том, что у вас нет глубокой фазы сна: на следующий день вы будете чувствовать себя уставшими и в целом отвратительно".