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Как еда перед сном влияет на организм?
Что будет, если переедать перед сном? Например, при регулярных перееданиях поздним вечером могут появиться такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как гастрит, холецистит и панкреатит, пишет sb.by.
После 23:00 организм должен отдыхать, а не заниматься перевариванием пищи.
И как отметила нутрициолог Ксения Черная: "В промежутке с 11 вечера до полуночи желудочно-кишечный тракт должен восстанавливаться. Но вместо того, чтобы восстанавливаться, организм занимается перевариванием пищи. Следует учесть и возможные ночные походы в туалет. При их наличии можно говорить о том, что у вас нет глубокой фазы сна: на следующий день вы будете чувствовать себя уставшими и в целом отвратительно".
Если такой режим станет регулярным, рано или поздно вы столкнетесь с такими заболеваниями, как гастрит, холецистит, панкреатит.
Фото:pixabay.com
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