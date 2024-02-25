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Как электоральные кампании проходят в других государствах и почему яркая выборная декорация на Западе лишь вредит

Белорусская электоральная кампания идет в спокойном темпе, отмечают эксперты. В отличие от США в Беларуси нет безумного парламентского шоу. Ведь куда важнее суть. Выборы - важный и ответственный период в истории страны.

Как электоральные кампании проходят в других государствах и почему яркая выборная декорация на Западе лишь вредит, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов (видео).

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