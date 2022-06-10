Как раздувают огонь конфликта в Украине - в проекте "Диспозиция"

Плановые занятия по боевой готовности в белорусской армии вдруг стали центром внимания ведущих средств массовой информации. Рукотворную новость попытались увязать с обстановкой в Украине. Вышло неуклюже. Как еще раздувают и разносят огонь конфликта в соседней стране и кто собирается приехать в Минск на танке? Узнаем из проекта "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. А все-таки и плюсы имеются в дне сегодняшнем. Вот всех вдруг заинтересовало, любит ли Максим Галкин Родину и как. Увлекательно же. Энергично почему-то комментируют высказывания артиста по теме и некоторые белорусы. Но и это не все из позитива. Впервые в истории независимой Беларуси самые рядовые и что ни есть плановые да скучные занятия в нашей армии вошли в топ мировых новостей. Речь о занятиях по боевой готовности, которые проводятся ровно раз в полгода в строго-настрого определенные сроки. И заведено сие со времен царя Гороха, ну ладно, не совсем, но с советских времен. Как человек в этих делах искушенный могу сделать заявление, что если бы, к примеру, упомянутый выше Галкин Максим пару раз побывал на подобных мероприятиях, юморист из него вряд ли бы приключился. Это та тренировка, где графики, тетради, алгоритмы проверяют да варианты действий при разных поворотах просчитывают. То есть даже непременно по мишеням не стреляют. Пришлось, в общем, чуть ли не оправдываться Минобороны.





"Занятия по боевой готовности организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки". Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь

Я нынче опасаюсь, как бы мы интернет-специалистов не шокировали сообщением о том, что в армии летние лагеря для школьников открылись. Вот где для фантазии простор, одно слово "лагеря" какую перспективу дает.

Ну да ладно. С проверкой в армии на передовицы угодили мы, конечно, ибо не вымерли еще на западе и юге сектанты, ожидающие от Беларуси агрессии. Сколько провоцировали нас, даже боевые дроны запускать из Незалежной для удара по военным начали, а мы все чешемся. Не идем в атаку. Не оправдываем надежды. Еще и помощь в перевозке зерна предлагаем.

Вот ведь загадка: на всех уровнях трубят в Украине о нехватке войск в Донбассе, Николаевщине, в Запорожье. И только для одного направления силы находятся - белорусского. Сюда целые части стягивают. Да не тихо, не на всякий случай они сидят, а гранатами бросаются. А самих белорусов как превозносят в Киеве - почти каждый день рассказывают СМИ о земляках наших, что головы на чужбине за чужбину складывают или складывать учат.

Занимаюсь подготовкой батальона Калиновского. Они пробираются через Польшу, через Варшаву прибывают к нам в Украину. Это люди, которые горят. Они все стерпят, для того чтобы научиться правильно владеть оружием. Самое главное, что люди делают с удовольствием и терпят все неудобства ради общего дела. Моя детская наивная мечта - вместе с ними въехать в город Минск. Николай Молоков, полковник в отставке (Украина)

Нынешняя ситуация вообще тем отличается, что ставит во множестве неразрешимые вопросы. Вот потому каждый уважающий себя эксперт уже ошибся с прогнозами по Украине. Да и как тут разберешься. К примеру: чем больше Киев нуждается в передышке и переговорах, о чем сам говорит, тем более невыполнимые условия для этих же переговоров выдвигает; чем больше оружия поступает в страну, тем чаще военные жалуются на его нехватку, чем чаще Зеленский выезжает в войска, тем больше отторжения в них вызывает. Одна лишь четко видна закономерность: как только появляются предпосылки к затиханию напряженности, Запад делает все, чтобы подбросить дровишек. Ничем не гнушаются. Недавно специальный представитель ООН (повторю: ООН) по вопросам о сексуальном насилии в условиях конфликта, сообщая об этом насилии в Украине со стороны российских военных, проинформировала планету.

Они совершены против женщин, девочек, мужчин и мальчиков в Чернигове, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Херсоне, Киеве, Луганске, Николаеве, Виннице, Запорожье, Закарпатье и Житомире. Прамила Паттен, специальный представитель ООН по вопросам о сексуальном насилии в условиях конфликта

Получается, российские войска уже даже до Закарпатья добрались. А по мне так подобная ложь как раз и разжигает насилие. В общем, такая сейчас солянка вокруг Украины, что только комики и способны разобраться.