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Как это было - в Брестской крепости на Кобринском укреплении прошла военно-историческая реконструкция
Ровно 81 год назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Брестская крепость первой приняла удар гитлеровских войск. Враг отвел на ее уничтожение всего несколько часов, но продержалась она целый месяц. По традиции ровно в четыре утра в цитадели прошел масштабный митинг-реквием. Алые цветы в память о кровопролитных боях и жертвах Великой Отечественной сегодня усыпали площадь Церемониалов. А вдоль могил героев пронесли реликвию: знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Рискуя жизнью, красноармейцы спрятали материю в одном из казематов цитадели.
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа
У меня есть прадед, который погиб в первый год войны. И я неимоверно им горжусь. Большая честь находиться здесь и вспомнить тех, кто защищал нас.
Это трагическое утро стало отрывом от жизни не только белорусского народа, но и всего мира, когда началась война. Шаг, который страна сделала в свое время, дал основу, в том числе и для развития нашего государства.
На рассвете в крепости снова дали бой: на Кобринском укреплении прошла военно-историческая реконструкция - воссоздали ключевые эпизоды обороны. Нападение, контратаки и взятие в плен мирных жителей.
"Обязательно нужно показывать, рассказывать, изучать историю. Чтобы не допустить того, что происходило в прежние годы. И чтобы из этого вынести урок. Поэтому стараемся детям показывать, рассказывать, бывать на таких мероприятиях".
В мероприятии участвовали реконструкторы Беларуси, России, Японии, Китая, Эстонии, Чехии и других стран. На театрализованном поле боя задействовали раритетные машины, мотоциклы, танки и даже самолет.
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