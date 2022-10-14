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Как это - быть мамой в погонах? И что такое женский язык дипломатии - ответы в проекте "По форме"
Теплые слова звучат и в адрес мам в погонах. Тысячи женщин офицеров, прапорщиков, сержантов, рядовых каждый день совмещают в себе и любящую маму, и защитника Отечества.
В новом выпуске "По форме" речь пойдет о тех, благодаря кому наша планета до сих пор вертится. О несгибаемой силе духа и бесконечной любви матерей - Анна Чиж-Литаш.
Мама. Жизнь. Любовь. Самоотдача. А еще безмерная вера, прощение и сердце, размером с Вселенную.
Это слово священно. Не хватит и пару сотен синонимов, чтобы раскрыть его суть.
В силовых ведомствах нашей страны служат тысячи женщин. Многие задачи они выполняют наравне с мужчинами. Они прыгают с парашюта, расследуют преступления, спасают жизни людей, охраняют границу. Большинство этих женщин - мамы.
Их утро начинается очень рано. Они открывают глаза, а в голове уже десятки мыслей, задач. Собраться на службу, приготовить завтрак семье, разбудить детей, а еще накормить, одеть, умыть и развести по садам и школам. К тому моменту как они закрывают дверь квартиры, они уже устали. На работу они бегут, потому что ребенок по пути в сад упал и разбил коленку. Залетая в кабинет, первые несколько минут они выдыхают и только потом приступают к работе. Их день насыщен ответственностью, но несмотря на многозадачность, они каждые полчаса вспоминают про своих детей. "Поел ли он в саду?" "А не холодно ли ему?" "Не обидит ли кто-то моего малыша?" Они думают об этом на совещаниях, во время выполнения боевых задач, пока собирают улики на месте преступления или заступают в наряд с пистолетом в кобуре.
Это неразделимо. Когда ты поступаешь на службу, ты даешь присягу - клятву на верность своему государству и народу: защищать его и быть преданным делу. Когда ты даришь жизнь новому человеку, ты даешь безмолвную клятву: любить и заботиться о нем всегда. Очень схожи понятия, не правда ли?
Судьба мамы в погонах нелегка. Большую часть времени она проводит на полигонах и в воинских частях. Женщины-военные - военные повара, разведчики, связисты - месяцами живут на полигонах. Летом и зимой. В палатках в лесу. К армейскому полевому комфорту они привыкают. Единственное, к чему привыкнуть невозможно, - неделями не видеть своих детей. В таких семьях их воспитывают бабушки и дедушки. Это бесценная помощь. Бабушка - это спасательный круг.
Казалось бы, женщина, мама и война - антонимы. Однако в годы Великой Отечественной войны эти понятия шли бок о бок. В 40-х годах им приходилось заменять ушедших воевать мужей: работать с утра до ночи, кормить и ставить на ноги детей. Одним. Без помощи. В самые страшные моменты они находили в себе силы успокаивать малышей и отдавать им свой кусок хлеба.
Если бы мужчины могли дарить жизнь, они никогда не затевали бы войны. А язык дипломатии стал бы единственным всемирным способом коммуникации. Быть матерью - дар, подарок судьбы. Женщина может узнать насколько сильно она способна любить, когда впервые прижимает к груди своего ребенка.
Сильные, смелые, нежные, заботливые, прощающие. Мамы, с праздником вас. Безумно хочется, чтобы мы все вспоминали своих мам не 14 октября, а каждый день. Именно благодаря их молитвам и любви наш земной шар еще вертится.
Фото:БелТА
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