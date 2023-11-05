В советское время 7 Ноября - особый праздник для каждого гражданина 15-ти республик СССР. У него даже было второе, неофициальное название - "красный день календаря". Один из признаков того, что в Союзе к празднику относились с трепетом. Для Беларуси революция 1917 года также означала новую эпоху, новый этап государственного строительства. Идеи равенства, социальной справедливости актуальны и сегодня. И то, что красная дата, олицетворявшая их, получила в нашей стране вторую жизнь, наполнилась новым смыслом - свидетельство созидательности нашей политики.

Мы уважаем труд человека, строим государство для человека труда, добиваемся поставленных целей. И многочисленные объекты, которые появляются по всей стране к этой дате, - реальное воплощение этих идей. Евгений Горин о том, как эволюционировала и наполнялась содержанием традиция делать белорусам подарки к 7 Ноября в суверенную историю.

Автомобильный мост через Днепр в Могилеве - один из первых объектов в независимой Беларуси, которые откроют к 7 Ноября, в 1995 году.

Чудом сохранившаяся пленка, запечатлевшая момент для истории. В те времена, после развала Союза, у телевизионщиков не всегда были свободные носители для съемки, не говоря уже о ведении архивов. Молодому Президенту тогда удалось не просто перезапустить экономику страны, но налаживать жизнь, демонстрируя это и вот такими примерами - готовый результат труда белорусов. И сегодня, три десятилетия спустя, мост продолжает быть частью сильно изменившегося города. А сколько еще их было отстроено за это время.

Тогда это было еще и символичное событие - жизнь снова набирает обороты, уходит от запущенности, бесхозяйственности. Соединяются разорванные связи.

Еще одна важная сторона белорусских подарков к празднику. Например, ноябрь 2004-го. Официальное открытие Минской городской ратуши. Воссоздана с нуля на своем историческом месте, где ранее существовала несколько веков. Рядом благоустроенная до максимального комфорта улица Ленина (сегодня это одна из визиток центра столицы). А также появилась небезызвестная смотровая площадка на Немигу. Тут вам и новизна, чего раньше не было, эстетика, то есть красота, историзм – преемственность, берем из прошлое лучшее, и та самая, ставшая брендом, белорусская чистота. Или благоустройство. Принципы лягут в основу преображения всей страны.

Мы и дальше будем здесь этим заниматься, тем, что пользу будет для народа приносить. Надо восстановить историю этого города Минска, где утратили - восстановить, воссоздать и с учетом новых веяний, это во-вторых, придать современный вид Минску. Совместить старинное, воссоздав его, и современное. И, конечно, чистота и порядок. Александр Лукашенко

Разумеется, нельзя представить подарки к 7 Ноября новейшего периода без метро. Оно не только сохранилось, а в 90-е звучали призывы перестать его развивать, дескать, Минску оно не нужно.

Столичный метрополитен разросся до трех линий. И сегодня в городских перевозках занимает первое место, доставляя за сутки более 700 тысяч пассажиров быстро и с комфортом. Это самый популярный вид общественного транспорта. Впрочем, и достаточно дорогой для прокладки под землей. Один километр метро обходится примерно в 80 млн долларов. Тем не менее государство развивает эти маршруты. Тут срабатывает все тот же социальный принцип октября - это нужно людям. Столичная подземка будет только расширяться.

В обозримой перспективе Минский метрополитен будет представлять собой 4 линии, 3 из них будут радиальные, одна кольцевая. Кольцевая линия будет расположена в пределах 2-го городского транспортного кольца. Будет 66 станций и порядка 88 километров путей. Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена

Еще один вид объектов, появляющихся к красному дню календаря - центры, больницы, стационары, буквально спасающие жизни белорусов.

Кардиоцентр в Могилеве - тоже подарок к 7 Ноября. Региону как раз такого и не хватало. Крупного, многофункционального, чтобы при сложных случаях не приходилось ехать в столицу.

Еще одна информация для понимания масштабов, список из 2021 года - 21 объект, введенный по всей стране к 7 Ноября, не только столица, не только областные центры, но и маленькие населенные пункты. Оцените огромность списка, это только самые значимые объекты, то есть их гораздо больше. И так каждый год.