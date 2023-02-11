Как евразийская интеграция побеждает санкции Запада и почему уже не остановить создание новой резервной валюты - в "Простой экономике"

Как евразийская интеграция побеждает санкции Запада? Зачем западные банки повышают ставки и почему им уже не остановить процесс создания мощных валютных союзов и новой резервной валюты? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика" прямо сейчас.

Долгое время Запад верил, что только он создает будущее для всего мира.

События 20-22 годов показали: западная модель будущего - это иллюзия обмана.

Мы сами создаем свое будущее кропотливым трудом в партнерстве с нашими союзниками!

Так, 2-3 февраля в Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета.

Ключевыми вопросами стали общий электроэнергетический рынок, цифровизация экономики, расширение транспортных коридоров и ускорение процесса импортозамещения.

За два последних года в ЕАЭС уже реализовано 25 проектов по импортозамещению на общую сумму свыше 21 миллиарда долларов.

В Евразийской экономической комиссии уже сформулирована "Карта индустриализации" - это 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более 270 миллиардов долларов.

Использование потенциала импортозамещения поможет обеспечить ежегодный прирост совокупного ВВП стран ЕАЭС на 4,5-5,5%.

По итогам 2022 года в ЕАЭС уже наблюдается рост в сельском хозяйстве - более 5 процентов до уровня в 155 миллиардов долларов.

В строительстве - 5,5% - до 178 миллиардов долларов.

В 2022 году темп роста взаимной торговли превысил 13процентов.

Безработица снизилась на 18 процентов.





Один их ключевых приоритетов сотрудничества в рамках союза - это наращивание доли взаимных расчетов в национальных валютах, расширение использования собственных платежных систем.

По итогам 2022 года в ЕАЭС 80 процентов во взаимных расчетах - это национальные валюты стран союза.

В 2023 году в ЕАЭС особое внимание будет уделено повышению продовольственной безопасности и уровня самообеспеченности основными видами продуктов. Ожидается рост производства сельхозпродукции более чем на 20 процентов по сравнению с 2020 годом.

По заявлениям глав правительств Беларуси и России, санкционная агрессия коллективного Запада в отношении наших стран не достигла своей цели, негативные прогнозы Запада не оправдались.

Интеграция экономик позволила Беларуси и России показать более устойчивые экономические параметры: Запад ожидал, что российскую экономику "разорвет в клочья", падение будет до 20 процентов, но замедление за 2022 - только 2 процента ВВП.

Такой успех российской экономики вызвал удивление у инвесторов и, главное, желание как можно быстрее вернуться на российский рынок.

Почему?





Финансово-экономический мир Запада рушится на глазах. ФРС и Банк Англии первого февраля приняли решение о повышении процентных ставок на четверть процента - на 0,25 % до 4,75 %, якобы для борьбы с инфляцией.

В действительности, такой подход направлен на попытку максимально привлечь внимание инвесторов к своим государственным облигациям, продать их и покрыть дефицит бюджета из-за высоких военных расходов.

Но, как известно, чем выше доходность, тем выше риски! Можно купить западные бумаги и прогореть!

7 февраля Президент сделал точный прогноз: "в мире в ближайшее время появятся новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой".