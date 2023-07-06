Как еврочиновники принимают за факты информацию в Сети и списывают отчеты по Беларуси

В рамках "Московского механизма" 38 государств (с общими интересами) инициировали так называемое расследование фактов преступлений против человека в выбранной для шельмования стране - Беларуси. 181 пункт и 70 страниц - это последний доклад о серьезной угрозе человеческому измерению ОБСЕ.

В теории здесь должны быть изложены факты независимого и непредвзятого эксперта по международному праву, который нашел и изучил доказательства о совершенных нарушениях прав человека.

На официальном сайте ОБСЕ среди экспертов - представители только нужных государств, проводящих одну политику: Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Литва, США, Франция. Нет, например, Венгрии, чей политический курс несколько противоречит официальной политике коалиции. Иными словами весьма ангажированный список выходит. Предлагаю рассмотреть данный доклад как показательный пример лицемерия и двойных стандартов. Здесь и разбор законодательных актов и факты (как заявляет автор - возможно, предположительно и вероятно) преступлений против прав человека в Беларуси. Фактов? Возможно? И даже предположительно - это цитаты из доклада эксперта по международному праву.

Франция, Польша и Литва - это страны, где он провел работу. Еще раз 14 дней с учетом написания самого доклада и путешествий. Возможно ли за такой короткий промежуток времени изучить законодательные акты, найти факты "преступлений" и самое главное - проверить их подлинность?

"Жертвы сейчас напуганы. Отсюда следует ограниченное количество прямых свидетельств, отправленных по каналу. ОБСЕ создала электронный почтовый ящик для подачи документов. Докладчик получил документы, большинство из которых были от неправительственных организаций. Полученная таким образом информация была сверена с общедоступной". "Большой объем информации находится в открытом доступе, начиная с информации о законодательстве и судебных преследованиях".

То есть, некие организации настряпали свои доклады, а докладчик их изучил и сверил с интернетом, это там, где эти же организации публикуют свои рассуждения. Хотя организации, конечно, не абы какие. Это Amnesty International*, Белорусская ассоциация журналистов**, Белорусский Хельсинкский комитет***, Весна****.

В списке много организаций. И у всех зарплата зависит исключительно от того, насколько благосклонен будет западный работодатель, а благосклонен он исключительно тогда, когда в этих организациях проявляют недюжую фантазию по очернению своей Родины.

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Доклад от пункта к пункту в большинстве повторяет ранние доклады тех самых организаций. Копипаст, о чем свидетельствует банальный онлайн-плагиатчик - программа такая, что определяет, кто и что откуда "скатал". Пример, пункт 135, посвященный экстремистской деятельности БАЖ, "Хартии", "Тутбай" и тому самому экстремистскому лозунгу, списан предложениями из доклада Human Constanta. Совпадение 60 %.

Пункт 146 о судебном преследовании и задержаниях так называемой оппозиции на 83 % повторяет Human Rights Watch. Это уже слово в слово.

Иными словами, изучение вопроса даже не требовалось: выделить-вставить, выделить-вставить. Хотя кто из нас хоть раз не грешил при написании доклада в универе, но мы и не эксперты парижского университета в области международного права. Не так ли?

*Amnesty International - британская организация с филиалами в разных странах. Финансируется Госдепом США, Министерством международного развития Великобритании, Европейской комиссией и рядом других правительственных и частных фондов.

**Белорусская ассоциация журналистов (организация ликвидирована). Глава Ассоциации Андрей Болкунец, покинул страну в 2021 году, сам лично признавался, что напрямую финансируются немецким фондом Фридриха Наумана.

***Белорусский Хельсинкский комитет (также в Беларуси ликвидирован). Его руководители - как нынешний, так и предыдущий - в стране не живут. Финансируется различными западными фондами и Министерствами иностранных дел.