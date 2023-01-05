Как Европа помогала "правозащитникам" в Беларуси - суд по делу Алеся Беляцкого

5 января начался суд по делу о контрабанде денег из Евросоюза в Беларусь. Главные фигуранты процесса - руководители так называемой правозащитной организации "Весна" - Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев.

Традиционно подобные заседания сопровождает группа дипломатов из ЕС. Никто из них, кстати, не аккредитовался на судебный процесс и даже не попытался зайти в здание. Группа из порядка 12 дипломатов сделала фото на ступеньках суда и, собственно, все. А Беляцкий и компания остались наедине с судом и маячащей перед глазами статьей Уголовного кодекса Беларуси. Ксения Лебедева рассказала о подробностях.

Мало, кто знает, но словосочетание "политзаключенный" использует лишь белорусская деструктивная оппозиция и чиновники ЕС и США в отношении Беларуси. В своих "цивилизованных" странах они такое сочетание не используют. Наверное, это другое. Это нужно, чтобы накалить обстановку вокруг и внутри Беларуси, якобы здесь нет никакой свободы.





Только вот эти самые "цивилизованные" не видят границы между свободой и нарушением законодательства. Мало того, что сами спонсируют попытки переворота в нашей стране, так еще и открыто прикрывают своих подельников вроде Алеся Беляцкого, который возглавлял так называемый правозащитный центр "Весна". Вице-президент Европарламента не стесняется признавать заслуги этих псевдозащитников.

Я всем сердцем поддерживаю освобождение Алеся Беляцкого, потому что знаю, какую выдающуюся услугу он оказывает белорусскому обществу. Не говоря уже о бесчисленных выступлениях и мероприятиях, которые были бы невозможны без вашего вклада. Никола Беер, вице-президент Европейского парламента

Без вашего, кстати, тоже. Достоверно известно, что Европейская комиссия целенаправленно выделяла деньги так называемому правозащитному центру "Весна", в том числе и на оплату услуг адвокатов, тем самым вмешиваясь во внутренние дела Беларуси. А какова бы была реакция ЕС, если бы Беларусь через свою организацию оплачивала штрафы и услуги адвокатов участникам массовых беспорядков, например, в Париже или Вильнюсе? Вопрос риторический. Заметим, что поддержка эта происходила не только в 2020 году, но и задолго. Триггерами всегда являлись выборы всех уровней и такие законодательные акты, как, например, "налог на тунеядство" в 2017 году, когда НКО и так называемые правозащитники не остались в стороне.

И когда NED - Национальный фонд поддержки демократии - с сочувствием отмечает в своих документах задержания нарушителей и обещает впредь поддерживать начинания в виде несанкционированных гуляний.

В связи с этим предлагают материальную помощь и на аренду региональных офисов, и на зарплату директору, и в том числе тем, кого задержат, по 500.





Документы, кстати, заверены грантодателями. Есть имена, и не только.

Вот отчет о потраченных деньгах с подписями зама Беляцкого Валентина Стефановича и бухгалтера Владимира Лабковича. Они тоже на скамье подсудимых.





Вообще, "Весну" в Беларуси ликвидировали еще в 2003 году. А уже в следующем году их приняли в "Международную организацию борьбы за права человека" - штаб-квартира в Париже. Логика проста: став неугодными здесь, они получили билет в Высшую лигу "правозащитников", где ставки и суммы для отмывания значительно выше.

Очень важно разделять: это правозащитник либо это политик, который борется за власть, часто с помощью поддержки иностранных сил, который прикрывается тем, что он гоним по политическим мотивам, что его третируют за взгляды, позицию и т. д. Чтобы отделить эти два понятия, достаточно просмотреть на биографии людей: кто они, чем занимались, как и на какие деньги они живут. Андрей Стариков, политолог (Латвия)

Для понимания, уже с самого начала своей деятельности активисты "Весны" тесно сотрудничали с организаторами-спонсорами из Польши, США, Германии и Швейцарии, известно о контактах с представителями Госдепа США. Делали они это уж точно не для того, чтобы защищать права белорусов.

В 2011 году Беляцкого задержали по подозрению в финансовых махинациях. Следствием установлено, что до 2011 года иностранное финансирование перечислялось донорскими организациями на счета, зарегистрированные на Беляцкого и его заместителя Валентина Стефановича, в банках Литвы и Польши. Деньги переводились как для частных лиц, после обналичивались и ввозились в Беларусь частями до 10 тыс. долларов - сумма, разрешенная для ввоза без декларирования.

С 2007 по 2010 год все перечисленные на изображении (см. видео) организации и правительства на "демократию" в Беларуси через "Весну" Беляцкого пожертвовали порядка миллиона долларов.





В 2011 году основатель прачечной получил срок в 5 лет, его выпустили досрочно. Сразу начал договариваться с иностранными донорами о новом финансировании. В свою очередь иностранцы, чувствуя вину за "отсидку" "правозащитника" были готовы выделять еще большие суммы, но с корректировками на усиление безопасности. Так, в январе 2015 года в Вильнюсе регистрируют литовское юрлицо Pavasaris, что с литовского переводится как "Весна".

С 2015 года Беляцкий как авторитет по финансовым махинациям договаривается о грантах от ряда иностранных доноров. Часть денег они перечисляли на литовские счета Pavasaris, вторую - на счет зарегистрированного в той же Литве "Белорусского дома по защите прав человека", который базируется тоже в Вильнюсе и учредителями которого стали члены прачечной "Весна". Так Беляцкий все монополизировал в отношении финансов на якобы правозащиту в Беларуси, а по факту - отмывание денег и на остатки - спонсирование деструктивной оппозиции в Беларуси.

Чтобы не быть голословными, покажем несколько траншей из Швеции от "Павасарис". 2018 год - дважды по 325 тыс. шведских крон - это примерно 80 тыс. долларов. Такие же перечисления были и в предыдущие периоды.

Что интересно, литовская фирма-прокладка не имеет фактического адреса, она существует лишь на бумаге. А по этому несуществующему адресу зарегистрировано еще 1,5 тыс. юрлиц. Ранее был заказан профессиональный отчет об этой компании, где обозначена надежность возможного партнера. Документ прислали, и сразу стало понятно, что за компания может работать по фиктивному адресу.



