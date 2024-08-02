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Как европейские политики оправдывают терроризм? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов"

Громкий обмен заключенными между Россией и Западом в центре внимания гостей "Клуба редакторов". Мировой контекст, реакция СМИ и нюансы организации.

Как европейские политики оправдывают терроризм? Человек, взорвавший железную дорогу, для них вдруг оказался политическим активистом. Что говорят Боррель и Шольц, а что думают простые жители Германии? И что видят эксперты в мировых процессах, когда они станут мирными?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

А также вранье канадского правительства. Какие рекомендации оно дает тем, кто собирается посетить Беларусь. И политический разворот Киева: что сказал Зеленский в очередном интервью? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".

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