Как европейские политики оправдывают терроризм? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов"

Громкий обмен заключенными между Россией и Западом в центре внимания гостей "Клуба редакторов". Мировой контекст, реакция СМИ и нюансы организации.

Как европейские политики оправдывают терроризм? Человек, взорвавший железную дорогу, для них вдруг оказался политическим активистом. Что говорят Боррель и Шольц, а что думают простые жители Германии? И что видят эксперты в мировых процессах, когда они станут мирными?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: