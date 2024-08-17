Как фантастические технологии из телесериала "След" стали реальностью в работе МВД и работают на раскрытие преступлений

С 2021 года в Беларуси заработала служба видеонаблюдения, благодаря которой стали не только оперативно выявлять правонарушения, но и устанавливать личности злоумышленников с помощью умной системы распознавания лиц. Окончательно центр мониторинга общественной безопасности был сформирован в 2023 году.

По словам начальника центра мониторинга общественной безопасности ГУВД МингорисполкомаЕвгенияХабрацкого,начиная с 2021 года, в Минске немногим более тысячи камер было в созданной системе, а к2024 годууже в десятки раз увеличилось количество камер видеонаблюдения. "Искусственного интеллекта тогда, наверное, и не было, и о нем никто не мог предположить, что такое будет. Поэтому в настоящее время это такое серьезное подспорье всему правоохранительному блоку при выполнении возложенных на них задач", считает он.

Еще лет 10 назад подобные технологии, когда по фотографии можно было вычислить человека с помощью видеокамер, казались фантастикой, придуманной для телесериала «След». Сегодня это реальность не только в полицейских участках успешных стран, но и в Главном управлении внутренних дел Минска. К системе подключены тысячи камер по всей столице, в том числе из магазинов, торговых центров, банков и других важных объектов города. В один миг оператор может переместиться с одного конца Минска на противоположный, а если нужно, то и в другой город. Причем вычислить можно не только преступника, но и любой автомобиль. Нужно лишь ввести регистрационный номер машины. А еще под наблюдением все осужденные, находящиеся на учете уголовно-исполнительных инспекций. Например, если у человека условный срок и он решил прогуляться после 7 вечера, то быстро попадет под наблюдение.

В случае появления интересующего нас лица на каком-либо объекте сотруднику на его рабочее место приходит так называемый тревожный монитор, который у нас выражается в виде звукового сигнала. Получив данный тревожный монитор, сотрудник милиции, сотрудник центра мониторинга конкретно, сверяет схожесть данного лица с интересующим нас объектом. И в случае, если данная информация подтверждается, также она передается инициатору розыска. Евгений Хабрацкий, начальник центра мониторинга общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома

В управлении оперативно-дежурной службы ГУВД Минска происходит мониторинг за важнейшими локациями столицы, но по необходимости дежурный также может подключиться к любой камере в Минске. Нужно это чаще всего тогда, когда совершается преступление, ведь оперативное вмешательство и осмотр места происшествия, пусть даже и онлайн, это одна из составляющих раскрытия преступления.

Мы осматриваем сразу место происшествия, которое совершено. Если это совершено тяжкое преступление, то сразу же старший оперативный или оперативный дежурный выводят видео на место происшествия. Посмотреть, это действительно случается сейчас, реагировать незамедлительно быстро, хватит одного наряда или отсылать несколько. И получается, что первоначальное действие зависит от быстроты и старшего оперативного. Владимр Анюховский, начальник управления ОДС ГУВД Мингорисполкома

Ежегодно сотрудниками управления оперативно-дежурной службы организуется реагирование и контроль приезда нарядов к местам. Происшествий в Минске больше, чем на полмиллиона заявлений и сообщений о преступлениях.

К 80-летию минской милиции Агентство теленовостей подготовило документальный фильм об истории создания, становления и современности главного управления внутренних дел Мингорисполкома. От классики оперативной деятельности до современных видеосистем наблюдения с умным распознаванием лиц.

Смотрите 18 августа в день столичной милиции на "Беларусь 1".