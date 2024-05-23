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Как ФАП отремонтировали только на бумаге - в проекте "На контроле Президента"
Большая ревизия отрасли здравоохранения позволила очертить круг проблем с фельдшерско-акушерскими пунктами. Где-то тормозят с заменой оборудования и затягивают с проведением капремонтов. Но это цветочки, в попытках пустить пыль в глаза кто-то умудрился отремонтировать ФАП на бумаге.
Первый замминистра здравоохранения Беларуси Юрий Горбич рассказал, что в одном из районов, который он не назвал из этических соображений, вопрос стоял о санитарно-техническом состоянии процедурного кабинета. "Вопрос стоял о плитке. Люди, которые проверяли весь район, посмотрели, была ли закупка этой плитки в соответствующий фельдшерский пункт. Она была, все сделано, даже акты работ были о том, что она была повешена на эту стенку. Но в тот момент, когда они случайно решили съездить посмотреть соответствующий фельдшерско-акушерский пункт, вдруг оказалось, что плитка действительно есть. Она действительно есть на этом фельдшерско-акушерском пункте, только ровными рядами сложена под той стенкой, на которую ее нужно было разместить".
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