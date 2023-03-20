Как фашистский перебежчик помог партизанам

Жалости у фашистов не было. Это подтверждается в новых расследованиях Генеральной прокуратуры республики фактов геноцида в отношении белорусского народа.Один из примеров - операция "Бамберг", которая началась в начале весны 1942 года. Вот только в этой операции участвовал человек, у которого все-таки была человечность.

20 марта фашисты начали блокировать район Октябрьско-Любанской партизанской зоны, с 28 марта - стягивать кольцо окружения и далее прочесывать направление Рудобельск - Карпиловка. Но партизан там не оказалось, лишь небольшие стычки, хотя, по данным немецкой разведки, только в этом районе их находилось более 2 тыс. человек. Не было и прямых столкновений с ними в других районах Любанской зоны.

В расположении партизанского отряда под командованием Александра Ивановича Далидовича на болоте в 20-е числа марта 1942 года проходило оперативное совещание с участием разведки. Отряд в начале месяца с группой бойцов из отряда Павловского провел тысячекилометровый партизанский рейд по немецким тылам. Он проходил через районы Минской и Полесской областей. Были разгромлены десятки немецких гарнизонов, в том числе крупный гарнизон фашистов в поселке Карпиловка. Разведка докладывала о планах немцев: расправиться с партизанами. Это подтверждал и перебежчик - чех, который назвался Юрой.





В операции против партизан принимал участие словацкий корпус, где перебежчик служил. Юлиус Багумел (им оказался чех Юра) рассказал, что из рабочей семьи, работал с 14 лет. Его насильно забрали в армию, но воевать против русских он не хотел.

Склонившись над картой местности, он очертил места возможного наступления фашистов. Оценив обстановку, руководством партизанского отряда было принято решение районы предполагаемых боев покинуть и в прямые столкновения с врагом не вступать.