Фашисты использовали советских граждан в качестве рабов - за непослушание было лишение питания и смертная казнь

22 февраля 1946 года на Нюрнбергском процессе с докладом "Принудительный труд и насильственный угон в немецкое рабство" выступил заместитель генерального прокурора СССР Николай Дмитриевич Зоря. Он представил многочисленные свидетельства об использовании фашистами советских граждан в качестве рабов. Среди них протокол секретного совещания от 7 ноября 1941 года "Относительно использования русских", которое проводил Геринг по личному указанию фюрера.

Пункт 2 гласил: "Русского необходимо использовать: горная промышленность, дорожное строительство, военная промышленность (танки, орудия, аппаратура для самолетов), создавать специальные команды для срочных непредвиденных работ…". И отдельный пункт о репрессиях: "Должны применяться лишь следующие разновидности наказания без промежуточных степеней: лишение питания и смертная казнь".

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Как в немецком рабстве обращались с людьми, воспоминают белорусы, которым пришлось пережить все эти ужасы. Их свидетельства - это материалы для новых расследований Генеральной прокуратуры о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Вагонами, в которых возили скот, отправили в Германию, вспоминает жительница Барановичей, бывший малолетний узник концлагеря в Дюссельдорфе Светлана Дремач. "

Родители работали на кирпичном заводе. Нас, детей, оставляли в каком-то здании тесном, спали на полу, на каких-то полатях и голодали. Так как не хватало еды, моя сестренка младшая от голода умерла

", - рассказываетСветлана Евгеньевна.

"В Эстонию мы попали, нас посадили на корабль. И вот мы плыли куда-то в Германию, - вспоминает бывшая узница немецкого концлагеря Валентина Семичева, жительница аг. Бигосово Верхнедвинского района. - Потом от родителей отбирали детей в другой лагерь - детский".

В концлагере было очень тяжело, там содержали детей, у которых брали кровь, продолжает рассказ Валентина Михайловна. По ее словам, кровь брали неоднократно, много детей умирало. "У меня брали, но мне стало плохо, и перестали брать, - говорит женщина, - наверное, у меня и крови мало было".

Страшные истории белорусов, угнанных в Германию в рабство. Их тысячи, и в каждой трагедия конкретного человека, у которого отняли все: страну, близких людей, родной дом, право на жизнь.