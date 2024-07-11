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Как ФПБ создает комфортные условия для белорусских аграриев
Одна из составляющих успешной жатвы - комфортные и безопасные условия труда. Уже много лет Федерация профсоюзов Беларуси оказывает всестороннюю поддержку сельхозработникам. О том, какую помощь организация предоставляет аграриям во время уборочной кампании, рассказал Сергей Ладысев.
C самого утра на полях Любанского района кипит работа. Регион одним из первых в области приступил к жатве. И уже есть трое комбайнеров-тысячников и водителей. Пока труженики села работают в поле, в это же время работники любанской столовой готовят им вкусную, питательную и главное - горячую еду.
"У наших тружеников сегодня суп грибной, макароны с поджаркой, огурец свежий идет дополнительно, булочка и компот", - рассказала повар Людмила Шешко.
Меню составлено на 10 дней. В большинстве сельхозпредприятий организовано двухразовое горячее питание, но есть и исключения - в зависимости от графика работы. Приготовленную еду собирают в контейнеры и загружают в грузовик. Затем горячие обеды доставляют труженикам полей прямо к месту работы. Также аграриям обязательно предоставляют 1,5 литра минеральной воды.
Прорабатывается вопрос о частичном удешевлении питания, или наниматель идет на такие условия, когда он сам оплачивает питание своим работникам. Исходя из анализа проведенной работы, могуточно сказать, что в ряде организаций удешевление питания достигает до 70%.
Традиционно при ФПБ на время уборочной кампании действует республиканский штаб, в котором задействованы представители профсоюзовработников всех отраслей. Ежегодно они оперативно подключаются к решению всех актуальных вопросов. К примеру, в этом году введена новая практика: теперь во время обеда на место работы аграриев будет приезжать медработник и проводить своевременный осмотр пациентов.
В нашей ЦРБ предлагают помощь на месте, если пациентам станет плохо. Мы измеряем давление, оказываем первую помощь, а также мы можем отследить их состояние здоровья. У нас в укладках есть медикаменты, то есть мы можем дать гипертензивные препараты, также мы можем дать таблетку от головной боли.
Также под контролем ФПБ наличие у работников средств индивидуальной защиты и спецодежды.
Что касается техники, то здесь есть все необходимое - аптечка, огнетушитель. Также важно, чтобы все движущиеся и вращающиеся механизмы были оснащены защитными элементами.
На поля хозяйства ежедневно выходят убирать десятки единиц техники. Каждая перед началом работы проходит осмотр.
У нас осталось убрать 2,5 тыс. гектаров. Имеется 10 комбайнов, поэтому нагрузка не такая большая -по 250 гектаров на комбайн, мы уберем все вовремя. Комбайны все исправны, экипажи все опытные, механизаторы все хорошие.
В ФПБ до конца уборочной кампании работает горячая линия по охране и условиям труда участников жатвы.
С 8:30 до 22:00 по телефону +375(29)676-18-40 можно получить консультацию или сообщить о проблемах, связанных с безопасностью труда, комфортом и соблюдением трудового законодательства.
Специалисты ФПБ детально разбирают каждый звонок, при необходимости выезжают на место и оказывают всю необходимую помощь.
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