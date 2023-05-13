Как формировались символы независимости Беларуси, расскажем в новой серии проекта "Беларусь созидающая"

Герб, флаг, гимн. Как формировались символы независимости Беларуси? Какое значение несет символика в орнаменте? Как хранятся эталоны? Когда появились слова гимна и что зашифровано в элементах герба?

13 мая новая серия проекта "Беларусь созидающая". Вспомним, как строился Дворец Независимости и Площадь Государственного флага. Как выглядела местность до того, как на проспекте Победителей появилось здание, которое в феврале 2015 года стало узнаваемым по всему миру.

Символы независимости - как много они соединили в себе дорогого и непреходящего для белорусского народа его истории, настоящего и будущего.