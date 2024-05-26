Как французы "улетали" из-под диктатуры Виши и почему де Голль считал делом чести сражаться против фашизма плечо к плечу с Советским Союзом

25 мая 1944 года на 3-й Белорусский фронт был направлен полк "Нормандия-Неман". Авиаэскадрильи состояли из французских летчиков-добровольцев, которые работали в плотной связке с советскими механиками.

Вместе они совершили более 5 тыс. боевых вылетов, провели почти 900 воздушных боев. О них слагали легенды, а фашисты, разумеется, их боялись. Французские летчики были награждены орденами и медалями СССР, а четверо из них удостоились звания Героя Советского Союза.

Как французы "улетали" из-под диктатуры Виши? Почему де Голль считал делом чести сражаться против фашизма плечо к плечу с Советским Союзом? И какие тенденции в отношениях "фронтовых друзей" сегодня? Исторический репортаж с актуальной повесткой подготовила Нина Можейко.





Ветераны обнимаются, советская пионерия ликует - это не дипломатическая, а сердечная встреча товарищей, camarade!

В результате Компьенского перемирия 2/3 страны Парижской коммуны, интернационала и марсельезы была оккупирована немецкими войсками, остальная же часть стала марионеточной территорией режима Виши. Но у диктатора появился оппонент - Шарль де Голль, который буквально предложил "улететь" из-под гнета на советско-германский фронт.

Как сказал Шарль де Голль, именно в войне Советского Союза и Германии решается судьба всего мира. И он очень хотел бы, чтобы французы воевали на стороне СССР против гитлеровцев. Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Полк назвали "Нормандия" в честь одной из наиболее пострадавших от фашистов французской провинции. Название "Неман" добавилось позже.

Летом 1944 года полк участвовал в Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион", прикрывая войска 3-го Белорусского фронта от ударов с воздуха.

"В это период французские летчики сопровождали на боевых заданиях бомбардировщиков. И им это удавалось делать без единой потери", - отметила Светлана Прибыш.

Французским ассам пришлось отказаться от индивидуального стиля вождения. Летали на советских истребителях Як - непростых в обслуживании, особенно в холодный период года. Так сцепка "французский летчик - советский механик" оказалась самой прочной на фронте.





Это выдержка из письма младшего лейтенанта Жака Гастона, который погиб смертью храбрых 26 июня 1944 года, освобождая Беларусь.

В Борисове авиаполку посвятили целую улицу протяженностью в 5 км. Небо над Борисовом - это отдельная глава в истории авиаэскадрильи. Недалеко отсюда, в Докудово, находилась стратегическая точка - аэродром врага. По резервам противника наносились бомбовые удары, а некоторые из французских летчиков навсегда обрели здесь вечный покой.

Учащиеся военно-патриотического клуба могут подробно описать историю каждого экспоната в музее памяти полка "Нормандия-Неман". Он расположен в средней школе № 9. Единственный в своем роде. Только здесь хранятся личные вещи настоящих героев той войны, фотографии и документы. Тот случай, когда возможность "потрогать" историю дарит "крылатую мечту" для нового поколения.

Так как в школе ученики учили французский язык, им было очень интересно, и благодаря нашим учителям они проделали громадную работу в поисках летчиков, которые остались в живых. Они наладили переписку с ветеранами полка. А те все откликнулись, приезжали сами, привозили с собой ценные вещи. Прежде чем попасть в музей, они находились в руках истинных героев своего времени. Людмила Жизневская, директор народного музея истории авиаполка "Нормандия-Неман"

Сегодня имя младшего лейтенанта Жака Гастона легко можно найти среди советских солдат в братской могиле. Он, как и еще 41 французский летчик, так и не вернулся с советско-германского фронта. Победа им была нужна как воздух - сегодня эти слова звучат особенно актуально.

Надышаться одним воздухом еще совсем недавно не могли и последние свидетели той войны. В архиве хранится много метров черно-белой и цветной пленки, которые запечатлели визиты однополчан в Минск. Хотя объективности ради после войны встал вопрос о признании Франции страной-победительницей. Тогда железный аргумент в поддержку привел Сталин. Кто бы мог подумать, что пройдет время и всем нам придется отстаивать вклад дедов и прадедов в эту войну.





Думаю, пройдет определенное время, и народ или какая-то часть народа Франции разберется, где правда, где ложь, что им предлагает современная правящая элита. А они фактически предлагают очередную мировую войну. Вспомните заявления президента Макрона о направлении французских войск в Украину, о готовности направить. Фактически это разжигание новой мировой войны. Это говорит о том, что западная правящая элита не извлекает урок из истории, а история наказывает за невыученные уроки. Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VIII созыва